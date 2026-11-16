به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد الماسی ظهر دوشنبه در هشتمین جلسه شورای اداری شهرستان پاوه، ضمن تبریک هفته بسیج، این نهاد را نماد ایثار، فداکاری و حضور در میدان خدمت‌رسانی به مردم دانست و اظهار کرد: بسیج از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در عرصه‌های مختلف دفاع از کشور و مقابله با بحران‌هایی مانند سیل و زلزله، همواره در کنار مردم حضور داشته است.

وی افزود: مدیرانی که در شرایط دشوار با روحیه جهادی و به‌صورت شبانه‌روزی برای رفع مشکلات مردم تلاش می‌کنند نیز در واقع با تفکر بسیجی به مردم خدمت می‌کنند.

فرماندار پاوه با اشاره به شرایط حساس کشور، بر ضرورت پرهیز از عادی‌انگاری وضعیت موجود تأکید کرد و گفت: مدیران باید متناسب با شرایط احتمالی، برنامه‌های عملیاتی و پیش‌بینی‌های لازم را در حوزه مسئولیت خود تدوین کنند؛ به‌ویژه در زمینه تأمین انرژی، پایداری شبکه‌های آب، برق و گاز و مدیریت پیامدهای احتمالی بارش برف، یخبندان و افت فشار گاز در فصل زمستان.

الماسی با بیان اینکه عملکرد مدیران در شرایط بحرانی محک می‌خورد، تصریح کرد: نباید اجازه داد مسائل کوچک به بحران‌های بزرگ در شهرستان تبدیل شوند و هماهنگی میان دستگاه‌ها و همراهی کارکنان برای مدیریت شرایط دشوار ضروری است.

وی نظارت بر بازار، جلوگیری از احتکار و گران‌فروشی و تأمین اقلام اساسی مورد نیاز مردم برای ماه‌های آینده را از اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی برشمرد و خواستار مشارکت مدیران در شناسایی و برخورد با سوءاستفاده‌های احتمالی شد.

فرماندار پاوه همچنین بر ضرورت توجه به خانواده‌های نیازمند و اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد و از دستگاه‌های حمایتی، به‌ویژه کمیته امداد و بهزیستی، خواست با نظارت مستمر، مسائل معیشتی و درمانی این خانواده‌ها را پیگیری کنند.

الماسی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های عمرانی اظهار کرد: شرایط کشور نباید بهانه‌ای برای توقف پروژه‌ها باشد. عملیات روکش آسفالت محور پاوه ـ نوسود با برنامه‌ریزی و اعتبار پیش‌بینی‌شده در حال اجراست و از مجموع ۱۶ کیلومتر برنامه امسال، تاکنون ۶ کیلومتر انجام شده و ۱۰ کیلومتر باقی‌مانده نیز در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: عملیات آسفالت پروژه لشکرگاه نیز پس از اجرای زیرسازی آغاز شده و ادامه خواهد یافت.

الماسی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی اقدامات اجرایی، از مدیران خواست پروژه‌های حوزه آب، برق، راه و دیگر زیرساخت‌ها را به‌صورت مستمر به اطلاع مردم برسانند.

فرماندار پاوه در پایان بر ضرورت گزارش فوری حوادث به فرمانداری، اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران، پاسخگویی به مکاتبات اداری، پیگیری مصوبات سفرهای استانی و ریاست‌جمهوری و حضور میدانی مدیران در میان مردم تأکید کرد و گفت: معیار موفقیت مدیران، میزان مسئولیت‌پذیری، پیگیری امور و رضایتمندی مردم است.