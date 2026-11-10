به گزارش خبرنگار مهر، اردلان حاتمی، بعدازظهر سه‌شنبه در نشست پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرستان پاوه، شرایط جغرافیایی و کوهستانی این منطقه را از عوامل ضرورت آمادگی ویژه در برابر تهدیدات و حوادث احتمالی دانست.

این نشست به ریاست فرزاد الماسی، فرماندار پاوه و با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان برگزار شد و در آن راهکارهای افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها و استمرار خدمات‌رسانی در شرایط اضطراری مورد بررسی قرار گرفت.

حاتمی با اشاره به محدودیت راه‌های ارتباطی و ویژگی‌های توپوگرافی پاوه اظهار کرد: شرایط خاص این شهرستان، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای مقابله با تهدیدات و بحران‌ها را دوچندان می‌کند.

وی پدافند غیرعامل را فرآیندی مستمر و فراتر از برگزاری نشست‌ها و اجرای پروژه‌های مقطعی دانست و خواستار تدوین سناریوهای عملیاتی از سوی دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آسیب‌پذیری و حفظ خدمات ضروری در شرایط اضطراری شد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان کرمانشاه، پایداری شبکه‌های آب، برق، گاز و ارتباطات، حفاظت از تأسیسات حیاتی، مقابله با تهدیدات سایبری، تأمین نان و کالاهای اساسی و پیش‌بینی مسیرهای جایگزین در صورت مسدودشدن راه‌های اصلی را از اولویت‌های این حوزه در پاوه برشمرد.

حاتمی همچنین بر ضرورت ایمن‌سازی منابع و مخازن آب، تجهیز نانوایی‌ها به سامانه‌های دوگانه‌سوز و چندگانه‌سوز، افزایش ذخایر آرد و کالاهای اساسی، نظارت بر کشتارگاه‌ها و اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با تهدیدات زیستی تأکید کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرای طرح‌های زیرساختی در شهرستان، از فراهم‌شدن مقدمات اجرایی دو پروژه مرتبط با تجهیز چاه‌ها و پروژه شمشیر خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این طرح‌ها قرار است از روز آینده آغاز شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان در پایان بر تشکیل و فعال‌سازی کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های آب، انرژی، زیستی، راه و فناوری اطلاعات تأکید کرد و اختصاص اعتبارات مشخص برای اجرای طرح‌های پیشگیرانه، برگزاری دوره‌های آموزشی و اجرای مانورهای عملیاتی را از الزامات ارتقای آمادگی شهرستان پاوه دانست.