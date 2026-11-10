به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد الماسی، بعدازظهر سه‌شنبه در نشست مدیریت بحران شهرستان با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های بیش از حد نرمال در پاییز و زمستان پیش‌رو، خواستار افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با حوادث احتمالی شد.

وی با بیان اینکه شرایط جغرافیایی و اقلیمی پاوه احتمال بروز مخاطراتی مانند سیلاب، رانش زمین، ریزش سنگ، تخریب منازل و انسداد راه‌ها را افزایش می‌دهد، اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها باید از هم‌اکنون برای مدیریت شرایط اضطراری برنامه‌ریزی کنند تا هنگام وقوع حوادث با غافلگیری مواجه نشوند.

فرماندار پاوه با تأکید بر مسئولیت شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و اداره راهداری افزود: هر پنج شهر شهرستان باید برای مقابله با آب‌گرفتگی، سیلاب، رانش زمین و ریزش سنگ آمادگی لازم را داشته باشند.

الماسی همچنین با اشاره به احتمال بارش برف سنگین و ویژگی‌های توپوگرافی منطقه، گردنه شمشیر، دهستان‌های کوهستانی و راه‌های ارتباطی روستاها را از نقاط نیازمند توجه ویژه دانست و بر ضرورت پیش‌بینی ماشین‌آلات، تجهیزات برف‌روبی و امکانات امدادی تأکید کرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های اداره راهداری و محمد فلاح، رئیس این اداره، خواستار استمرار آمادگی این مجموعه برای فصل زمستان شد و گفت: مدیریت بحران نباید تنها بر یک حادثه متمرکز باشد، بلکه باید برای وقوع هم‌زمان چند مخاطره نیز برنامه مشخصی وجود داشته باشد.

فرماندار پاوه احتمال سرمای شدید، قطعی برق، اختلال در تأمین گاز و سایر مشکلات زیرساختی را یادآور شد و تصریح کرد: باید از پیش مشخص باشد کدام مراکز خدمات‌رسان به سوخت جایگزین دسترسی دارند، تجهیزات اضطراری در چه وضعیتی قرار گرفته‌اند و خدمات ضروری چگونه در شرایط بحرانی بدون وقفه ادامه پیدا می‌کند.

الماسی با اشاره به وابستگی سامانه انتقال آب شهر پاوه به چندین ایستگاه پمپاژ اظهار کرد: اختلال در برق این ایستگاه‌ها می‌تواند تأمین آب بخش‌هایی از شهر را با مشکل مواجه کند؛ ازاین‌رو تأمین ژنراتور، برق اضطراری و منابع جایگزین آب باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به اقداماتی که برای تأمین آب برخی مناطق با استفاده از ژنراتور هنگام قطعی برق انجام شده است، بر لزوم تقویت این ظرفیت‌ها تأکید کرد و تأمین نان موردنیاز مردم در شرایط اضطراری را نیز از اولویت‌های مدیریت شهرستان برشمرد.

فرماندار پاوه خواستار بررسی وضعیت نانوایی‌ها، فراهم‌کردن امکان فعالیت آن‌ها با سوخت جایگزین و رفع موانع احتمالی شد و افزود: تداوم خدمات ضروری در زمان بحران باید از پیش مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

الماسی حضور میدانی مدیران را یکی از عوامل مؤثر در مدیریت حوادث گذشته شهرستان دانست و گفت: در مقاطعی ریزش سنگ در مسیرهای مواصلاتی و مشکلاتی در برخی روستاها رخ داد، اما حضور مسئولان در محل و پیگیری مستقیم مسائل موجب شد مشکلات در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

وی با تأکید بر اهمیت پاسخگویی و همراهی مدیران با مردم خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند مسئولان در شرایط دشوار در کنار آنان باشند و برای رفع مشکلات به‌صورت میدانی اقدام کنند.

الماسی در پایان بر تعیین دقیق وظایف دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و امدادی پیش از وقوع حوادث تأکید کرد و گفت: نباید پس از بروز بحران تازه به فکر تصمیم‌گیری و تقسیم مسئولیت‌ها باشیم؛ هر مجموعه باید از قبل وظایف خود و نحوه همکاری با سایر دستگاه‌ها را بداند تا خدمات‌رسانی به مردم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.