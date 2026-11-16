به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد الماسی صبح دوشنبه در جریان بازدید از پروژه آسفالت محور پاوه–نوسود با اشاره به روند اجرای این طرح اظهار کرد: این پروژه به طول حدود ۱۶ کیلومتر و با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان در حال اجراست و تاکنون نزدیک به ۶ کیلومتر از مسیر آسفالت شده است.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی این محور افزود: مسیر پاوه–نوسود به دلیل نقش آن در انتقال کالا به بازارچه مرزی شوشمی و همچنین تردد شهروندان، مسافران و گردشگران و ارتباط با اقلیم کردستان عراق، یکی از راه‌های مهم و حیاتی منطقه به شمار می‌رود.

فرماندار پاوه با بیان اینکه وضعیت نامناسب این جاده از مطالبات جدی مردم منطقه بوده است، تصریح کرد: با پیگیری‌های استاندار کرمانشاه، نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، اعتبارات و حمایت‌های لازم برای اجرای این پروژه تأمین شد.

الماسی درباره منابع مالی طرح خاطرنشان کرد: اعتبار اولیه پروژه ۹۶ میلیارد تومان بود که با اعمال افزایش ۲۵ درصدی، مجموع اعتبار آن به حدود ۱۲۰ میلیارد تومان رسیده است. در حال حاضر نیز پروژه حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اشاره به تقویت ماشین‌آلات و امکانات اجرایی برای سرعت‌بخشیدن به عملیات آسفالت‌ریزی گفت: امیدواریم با افزایش توان عملیاتی و تلاش مجموعه راهداری، طی دو تا سه هفته آینده بخش عمده مسیر به سرانجام برسد.

فرماندار پاوه ضمن قدردانی از تلاش‌های محمد فلاح، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان و سایر عوامل اجرایی و دستگاه‌های همراه، ابراز امیدواری کرد: با تکمیل این طرح، مشکلات تردد در یکی از محورهای پرتردد و راهبردی شهرستان کاهش یابد و زمینه رضایتمندی بیشتر مردم و کاربران جاده‌ای فراهم شود.