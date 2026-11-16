به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، نشست خبری دومین جشنواره ملی «آب به قیمت جان» صبح امروز ۲۵ آبان با حضور مدیران جشنواره و اصحاب رسانه در شرکت مهندسی آب کشور برگزار شد.

امیر کرم‌یزدی دبیر دومین جشنواره ملی «آب به قیمت جان» با اشاره به اهمیت موضوع این رویداد گفت: موضوع این جشنواره آب است؛ مسئله‌ای فردی که در عین حال ابعاد جهانی دارد و نمی‌توان با نگاهی سیاسی به آن پرداخت. آب مسئله‌ای کهن است که از گذشتگان به ما رسیده است و ما نیز وظیفه داریم آن را به نسل‌های آینده هدیه کنیم.

وی درباره دلایل برگزاری این جشنواره افزود: تصمیم داشتیم نگاه هنری و سینمایی را به حوزه آب معطوف کنیم. شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز از برگزاری این جشنواره حمایت می‌کند. هدف ما صرفاً این نیست که برای نمایش آثار در کنار یکدیگر جمع شویم؛ می‌خواهیم هنرمندان و فیلمسازان کشورمان نیز در مسیر تحقق اهداف مرتبط با بهینه‌سازی مصرف آب قدم بردارند.

کرم‌یزدی در ادامه به سازوکار اجرایی جشنواره در استان‌های مختلف اشاره کرد و گفت: در هر استان با حمایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب، نماینده‌ای تعیین کردیم تا فیلمسازان استان را هدایت کند و آثار آنها را جمع‌آوری کند.

آموزش فرهنگ مصرف بهینه آب باید از کودکان آغاز شود

دبیر جشنواره با اشاره به اهمیت توجه به کودکان در برنامه‌های فرهنگ‌سازی گفت: یکی از گروه‌هایی که برای تحقق اهداف مرتبط با بهینه‌سازی مصرف آب باید مورد توجه قرار می‌گرفتند، کودکان بودند. اگر قرار باشد در هر کشوری برندسازی و آموزش فرهنگی صورت بگیرد، این فرایند باید از کودکان آغاز شود. بر همین اساس، در قالب تفاهم‌نامه‌ای با وزارت آموزش و پرورش، بخش دانش‌آموزی جشنواره راه‌اندازی شد و اطلاع‌رسانی آن از طریق سامانه شاد و دیگر فضاهای مجازی مرتبط با صورت گرفت و در این بخش ۴۰ اثر دریافت کردیم.

تولید آثار سینمایی در استان‌ها

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی برای مصرف بهینه آب عنوان کرد: ایران کشوری است که متأسفانه همواره با کمبود آب مواجه بوده و به همین دلیل، لازم است با اجرای راهکارهای مختلف، فرهنگ مصرف بهینه آب در جامعه گسترش پیدا کند. یکی از اصول برگزاری این جشنواره آن است که سازمان متولی نیز در زمینه تولید آثار فعال باشد. بر همین اساس، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در هر استان چهار تا پنج اثر تولید کرد و این موضوع به افزایش تولید فیلم در استان‌های مختلف انجامید.

دبیر دومین جشنواره ملی «آب به قیمت جان» در پاسخ به پرسشی درباره امکان نمایش عمومی آثار و دسترسی مخاطبان به فیلم‌ها گفت: یک جشنواره صرفاً اجازه دارد آثار را در محدوده همان رویداد به نمایش بگذارد و نمایش فیلم‌ها در فضاهای دیگر، به اجازه فیلمسازان نیاز دارد. با این حال در تلاش هستیم تعدادی از آثار را خریداری کنیم تا فیلم‌ها و مستندهای مرتبط با موضوع آب در بستری اختصاصی قرار بگیرند و امکان تماشای آنها برای مخاطبان فراهم شود.

هیچ‌گونه ممیزی بر آثار جشنواره اعمال نشده است

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره نحوه بررسی آثار و احتمال اعمال ممیزی بر فیلم‌های رسیده به جشنواره اظهار کرد: در جریان بازبینی فیلم‌های ارسال‌ شده با هیچ فیلم یا مستندی مواجه نشدیم که بخواهد اهداف و موضوعات مورد نظر شرکت مهندسی آب و فاضلاب را زیر سؤال ببرد بنابراین هیچ‌گونه ممیزی بر آثار اعمال نشده است.

کرم‌یزدی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای نمایش عمومی آثار گفت: تصمیم داشتیم با استفاده از ظرفیت سینماسیار، فیلم‌ها را در پارک‌ها به نمایش بگذاریم اما به دلیل شرایط آب‌وهوایی و مسائل امنیتی، امکان اجرای این برنامه فراهم نشد.

تاثیر سینما در فرهنگسازی مصرف بهینه آب

دبیر جشنواره با تأکید بر نقش سینما در انتقال مفاهیم فرهنگی اظهار کرد: فیلم، فرزند فیلمساز است و همان‌طور که پدر و مادر همواره تلاش می‌کنند فرزندان خود را به‌خوبی پرورش دهند، فیلمساز نیز برای اثر خود چنین تلاشی می‌کند. سینما هنری تأثیرگذار است و حتی اگر در یک سکانس با مسئله صرفه‌جویی در مصرف آب مواجه شویم، قطعاً آن تصویر می‌تواند تأثیر خود را بر جامعه بگذارد.

وی در ادامه با تشریح سازوکار داوری آثار بخش دانش‌آموزی گفت: اعضای هیئت داوران این بخش از میان کارشناسان وزارت آموزش و پرورش انتخاب شده‌اند و این بخش هیئت انتخاب ندارد؛ چراکه زبان و شیوه بیان بزرگسالان با کودکان متفاوت است. به همین دلیل، کارشناسان وزارت آموزش و پرورش مستقیماً به بررسی فیلم‌های رسیده به این بخش پرداختند.

وی با اشاره به انتخاب سفیران معلم و ارتباط آن با تداوم جشنواره افزود: سفیران معلم با هدف دائمی شدن این رویداد انتخاب شده‌اند تا دست‌کم در زمان حضور در کلاس‌های درس، چند دقیقه درباره موضوع آب با دانش‌آموزان صحبت کنند و زمینه جمع‌آوری آثار برای دوره آینده جشنواره را نیز فراهم آورند.

وی همچنین درباره برنامه اختتامیه جشنواره اظهار کرد: در مراسم اختتامیه از فیلمسازان برتر بخش دانش‌آموزی تقدیر خواهد شد و این فیلمسازان نیز در مراسم حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: جشنواره امسال به نمایش فیلم‌های مستند و کوتاه اختصاص دارد و قصد داریم در سال‌های آینده بخش‌های دیگری را نیز به آن اضافه کنیم.

حمایت از تولید آثار بعدی فیلمسازان برتر جشنواره

دبیر دومین جشنواره ملی «آب به قیمت جان» در ادامه با اشاره به تجربه دوره نخست جشنواره در زمینه حمایت مالی از فیلمسازان گفت: در سال ۱۳۹۳، برای تولید هر دقیقه اثر، مبلغ یک میلیون تومان در اختیار پنج فیلمساز از هر استان قرار گرفت تا فیلم بسازند. اکنون نیز در نظر داریم برای حمایت از فیلمسازان برتر جشنواره، از تولید آثار بعدی آنها با موضوع آب پشتیبانی کنیم.

کرم‌یزدی در پاسخ به پرسشی درباره بودجه و حمایت‌های مالی جشنواره، اظهار کرد: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برای برگزاری این رویداد تلاش زیادی کرده است و خوشبختانه در زمینه تأمین بودجه با مشکلی مواجه نبودیم. از نظر فکری و مالی نیز همکاری خوبی با مدیران این مجموعه داشتیم. مدیر روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب خود از فعالان حوزه فرهنگ و هنر است و درک مناسبی از اقتضائات این حوزه دارد.

در داوری مستندها به موضوعاتی کمتر دیده‌ شده توجه کردیم

در بخش دیگر این نشست فاطمه قربانی مدیر جشنواره و داور بخش مستند دومین جشنواره ملی «آب به قیمت جان»، درباره معیارهای ارزیابی آثار این بخش توضیح داد: در داوری فیلم‌ها، شیوه ساخت، کارگردانی، فیلمنامه و میزان توجه به موضوع اصلی مورد بررسی قرار گرفت. در بسیاری از مستندها، موضوع فرونشست زمین مورد توجه فیلمسازان بود و یکی از معیارهای مهم برای ما، نوع نگاه و رویکرد فیلم‌ساز به این مسئله بود.

وی اظهار کرد: در برخی آثار، موضوع آب با نگاهی جزئی و محدود بررسی شده بود. تلاش کردیم در فرایند داوری به آثاری توجه کنیم که به جنبه‌هایی کمتر دیده‌شده از این موضوع پرداخته‌اند. همچنین در بخش مستند کوشیدیم نگاه ویژه‌ای به مسئله آب شرب داشته باشیم.

همچنین سپیده حیدرآبادی مدیر روابط عمومی جشنواره درباره برنامه‌های این رویداد گفت: دومین دوره جشنواره ملی «آب به قیمت جان» از امروز در سالن آبگینه آغاز می‌شود و نمایش آثار تا روز چهارشنبه با حضور فیلمسازان ادامه خواهد داشت. مراسم اختتامیه این رویداد فرهنگی روز پنجشنبه با بزرگداشت مرضیه برومند برگزار می‌شود.

در پایان نشست پوستر دومین جشنواره آب به قیمت جان با حضور اهالی رسانه رونمایی شد.