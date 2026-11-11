به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی جشنواره، هیئت داوران بخش‌های فیلم داستانی، مستند و دانش‌آموزی دومین دوره جشنواره ملی فیلم «آب به قیمت جان» معرفی شدند.

براساس احکام صادر شده از سوی دبیر جشنواره در بخش فیلم‌های داستانی، آثار توسط ابوالحسن داودی تهیه‌کننده نویسنده و کارگردان، محمد آلادپوش مدیر فیلمبرداری، مریم بحرالعلومی کارگردان سینما، زهرا داوودنژاد بازیگر سینما و علی زادمهر کارشناس و منتقد سینما داوری می‌شوند.

همچنین هیئت داوران بخش مستند متشکل از هادی آفریده کارگردان و تهیه‌کننده سینمای مستند، شهرام درخشان مستندساز و گوینده سینمای مستند و فاطمه قربانی نویسنده آثار را داوری می‌کنند.

آثار بخش دانش‌آموزی نیز توسط فاطمه مکتبی کارشناس فرهنگی و هنری وزارت آموزش‌وپرورش، شیدا وکیلی کارشناس فرهنگی و هنری وزارت آموزش‌وپرورش و مجتبی خلیلی کارشناس فرهنگی و هنری وزارت آموزش‌وپرورش داوری می‌شود.

در مراسم اختتامیه پنجشنبه ۲۸ آبان در هر بخش، سه اثر برتر به انتخاب داوران معرفی می‌شود.

دومین جشنواره ملی فیلم «آب به قیمت جان» به دبیری امیر کرم یزدی ۲۵ تا ۲۷ آبان توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در تهران برگزار می‌شود.