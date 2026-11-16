محمد غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه به پیشنهاد آقا همزمان با هفته کتاب در نگارخانه کتابخانه مرکزی قم برپا شده و مجموعه‌ای از تصاویر کتاب‌های تقریظ‌شده رهبر شهید را همراه با متن تقریظ ایشان در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده است.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه افزود: این رویداد فرهنگی با هدف تقویت فرهنگ مطالعه و فراهم کردن زمینه آشنایی بیشتر مخاطبان با آثار کتابی مورد توجه رهبر شهید برگزار شده و در کنار محتوای کتاب‌ها، جلوه‌های هنری و تصویری آنها را نیز مورد توجه قرار داده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قم ادامه داد: در طراحی نمایشگاه تلاش شده است تصاویر مربوط به کتاب‌های تقریظ‌شده در کنار متن تقریظ قرار گیرد تا مخاطبان ضمن مشاهده جنبه‌های بصری آثار، امکان آشنایی نزدیک‌تر با کتاب‌های ارائه‌شده را نیز داشته باشند.

غفاری بیان کرد: توجه به ظرفیت‌های تصویری کتاب‌ها از دیگر محورهای این نمایشگاه است و ارائه این آثار در فضای نگارخانه کتابخانه مرکزی قم فرصتی برای تعامل بیشتر با مراجعان و معرفی ابعاد هنری کتاب‌های تقریظ‌شده فراهم می‌کند.

نمایشگاه تا پایان هفته کتاب برقرار است

وی با بیان اینکه نمایشگاه به پیشنهاد آقا به مناسبت هفته کتاب برپا شده است، گفت: این نمایشگاه تا پایان هفته کتاب، ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قم افزود: علاقه‌مندان برای بازدید از این مجموعه می‌توانند به نگارخانه کتابخانه مرکزی قم واقع در خیابان امام خمینی (ره)، روبه‌روی پمپ بنزین امید مراجعه کنند.