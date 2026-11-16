به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امدادونجات؛ بابک محمودی، با اشاره به نقش حمایت‌های رئیس جمعیت هلال‌احمر در تقویت زیرساخت‌های عملیاتی افزود: توجه ویژه دکتر کولیوند به تأمین تجهیزات، نوسازی ناوگان و ارتقای توان عملیاتی، زمینه توسعه ظرفیت‌های امدادی و افزایش آمادگی نیروهای عملیاتی را فراهم کرده است.

محمودی با اشاره به عملکرد امدادگران در شرایط دشوار و جنگی اظهار کرد: در جریان عملیات‌های امدادی، با وجود تداوم بمباران‌ها، نیروهای عملیاتی هلال‌احمر با ایثار و ازخودگذشتگی به مأموریت خود ادامه دادند؛ در این حوادث، تعدادی از نیروهای امدادی به شهادت رسیدند و بیش از ۲۵۰ نفر نیز مجروح شدند، اما امدادگران توانستند بیش از ۷ هزار نفر از هم‌وطنان را از زیر آوار نجات دهند.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با تأکید بر اینکه آمادگی در بالاترین سطح، همواره مطالبه اصلی رئیس جمعیت هلال‌احمر از این سازمان است بیان کرد: تمرین‌های تخصصی و مانورهای بدون اعلام قبلی، از جمله تمرین‌های ساعت صفر با فرض وقوع زلزله ۷ ریشتری، با هدف سنجش میزان آمادگی نیروها، تجهیزات و دستگاه‌های همکار برگزار می‌شود تا امدادگران در سخت‌ترین شرایط نیز بتوانند با تمرکز و آمادگی کامل به مأموریت خود عمل کنند.

محمودی در پایان با تأکید بر ظرفیت گسترده شبکه امدادونجات جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: این سازمان با تکیه بر توان تخصصی نیروهای عملیاتی، تیم‌های واکنش سریع، تجهیزات به‌روز و زیرساخت‌های امدادی در سراسر کشور، از آمادگی لازم برای حضور در عملیات‌های ملی و بین‌المللی برخوردار است و می‌تواند در هر نقطه از جهان، بدون توجه به رنگ، نژاد و زبان افراد، برای نجات جان انسان‌ها وارد عمل شود. همچنین ۳۰۰ تیم واکنش سریع بانوان نیز در ساختار عملیاتی جمعیت فعالیت دارند.