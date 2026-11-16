به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی پیش از ظهر دوشنبه در آیین آغاز فاز عملیاتی تعاونی مسکن کارکنان یک واحد تولیدی ساوه گفت: اجرای این پروژه اقدامی ارزشمند در راستای تأمین مسکن کارگران است و امیدواریم با سرعت و کیفیت مناسب به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: برای اجرای این پروژه از طراحان و مهندسان توانمند استفاده شده است و انتظار می‌رود با همت عوامل اجرایی، کارکنان شرکت در آینده نزدیک از مزایای آن بهره‌مند شوند.

حسینی با اشاره به ظرفیت صنعتی ساوه اظهار کرد: این شهرستان از شهرهای کارگری کشور است و استقرار شهر صنعتی کاوه و صنایع بزرگی همچون سیمان، نقش مهمی در تولید و اقتصاد کشور دارد؛ با این حال، توسعه صنایع همواره با رشد متناسب زیرساخت‌های شهری و تأمین مسکن همراه نبوده است.

وی با بیان اینکه مسکن از نیازهای اساسی خانواده‌ها و زمینه‌ساز آرامش آنان است، گفت: دولت موضوع مسکن کارگری و واگذاری زمین به شرکت‌ها را پیگیری می‌کند و انتظار می‌رود صنایع و بانک‌ها نیز برای خانه‌دار شدن کارگران همکاری کنند.

فرماندار ساوه گفت: افزایش جمعیت و مهاجرت، کمبود فضای آموزشی در این شهرستان را تشدید کرده است و با وجود تلاش خیران و اجرای طرح‌های آموزشی، همچنان به ساخت مدرسه و تأمین امکانات مورد نیاز نیاز داریم.

وی با تأکید بر اهمیت رفاه نیروی انسانی در افزایش تولید تصریح کرد: توجه به کارکنان و تأمین مسکن آنان اقدامی مؤثر در بهبود زندگی کارگران و خانواده‌هایشان است و امیدواریم با تداوم این اقدامات، هیچ کارگری در ساوه مستأجر نماند.