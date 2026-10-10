  1. استانها
  2. مرکزی
۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰

تسهیل واگذاری زمین و مسکن اجرای قانون جوانی جمعیت را شتاب می‌بخشد

تسهیل واگذاری زمین و مسکن اجرای قانون جوانی جمعیت را شتاب می‌بخشد

ساوه- نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: تسهیل واگذاری زمین و تأمین مسکن، اجرای قانون جوانی جمعیت را سرعت می‌بخشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سبزی ظهر شنبه در نخستین نشست حامیان جمعیت شهرستان ساوه در سالن شهید رهنمون اظهار کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ظرفیت‌های متعددی برای حمایت از خانواده‌ها دارد.

وی افزود: اجرای این قانون به همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارت مستمر بر عملکرد آنها نیاز دارد.

حجت الاسلام سبزی با اشاره به مشکلات خانواده‌ها گفت: تأمین زمین و مسکن، پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و مشوق‌های مالیاتی از جمله حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین است.

وی افزود: با این حال، موانع اداری و اجرایی، دسترسی برخی متقاضیان به این حمایت‌ها را دشوار کرده است.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها بخش زیادی از درآمد خانوارها را مصرف می‌کند.

وی ادامه داد: دشواری تأمین مسکن می‌تواند بر تصمیم خانواده‌ها برای فرزندآوری تأثیر بگذارد. از این رو، تسهیل دسترسی به زمین و مسکن باید در اولویت قرار گیرد.

ججت الاسلام با تأکید بر تسریع واگذاری زمین به خانواده‌های واجد شرایط گفت: مشارکت پیمانکاران و استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها می‌تواند هزینه‌های آماده‌سازی زمین را کاهش دهد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت مردم و الگوهای مشارکتی نیز روند اجرای طرح‌های مسکن را سرعت می‌بخشد. این روش‌ها می‌توانند بخشی از موانع مالی و اداری را برطرف کنند.

حجت الاسلام سبزی مجلس بر ضرورت شناسایی زمین‌های مناسب برای توسعه سکونتگاه‌ها تأکید کرد.
وی گفت: تأمین مسکن باید با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حفاظت از اراضی کشاورزی مرغوب انجام شود. کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام سبزی همچنین بر ضرورت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید مطابق قانون پیگیری شود.

وی افزود: دستگاه‌های مسئول باید در قبال تعهدات قانونی خود پاسخگو باشند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تصویب قوانین حمایتی به‌تنهایی کافی نیست. مجلس، دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری باید برای رفع موانع همکاری کنند.

حجت الاسلام سبزی تأکید کرد: کاهش بروکراسی اداری و تسهیل تأمین زمین و مسکن می‌تواند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را مؤثرتر کند.

کد مطلب 6973616

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها