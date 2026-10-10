به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سبزی ظهر شنبه در نخستین نشست حامیان جمعیت شهرستان ساوه در سالن شهید رهنمون اظهار کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ظرفیت‌های متعددی برای حمایت از خانواده‌ها دارد.

وی افزود: اجرای این قانون به همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارت مستمر بر عملکرد آنها نیاز دارد.

حجت الاسلام سبزی با اشاره به مشکلات خانواده‌ها گفت: تأمین زمین و مسکن، پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و مشوق‌های مالیاتی از جمله حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین است.

وی افزود: با این حال، موانع اداری و اجرایی، دسترسی برخی متقاضیان به این حمایت‌ها را دشوار کرده است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها بخش زیادی از درآمد خانوارها را مصرف می‌کند.

وی ادامه داد: دشواری تأمین مسکن می‌تواند بر تصمیم خانواده‌ها برای فرزندآوری تأثیر بگذارد. از این رو، تسهیل دسترسی به زمین و مسکن باید در اولویت قرار گیرد.

ججت الاسلام با تأکید بر تسریع واگذاری زمین به خانواده‌های واجد شرایط گفت: مشارکت پیمانکاران و استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها می‌تواند هزینه‌های آماده‌سازی زمین را کاهش دهد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت مردم و الگوهای مشارکتی نیز روند اجرای طرح‌های مسکن را سرعت می‌بخشد. این روش‌ها می‌توانند بخشی از موانع مالی و اداری را برطرف کنند.

حجت الاسلام سبزی مجلس بر ضرورت شناسایی زمین‌های مناسب برای توسعه سکونتگاه‌ها تأکید کرد.

وی گفت: تأمین مسکن باید با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حفاظت از اراضی کشاورزی مرغوب انجام شود. کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام سبزی همچنین بر ضرورت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید مطابق قانون پیگیری شود.

وی افزود: دستگاه‌های مسئول باید در قبال تعهدات قانونی خود پاسخگو باشند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تصویب قوانین حمایتی به‌تنهایی کافی نیست. مجلس، دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری باید برای رفع موانع همکاری کنند.

حجت الاسلام سبزی تأکید کرد: کاهش بروکراسی اداری و تسهیل تأمین زمین و مسکن می‌تواند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را مؤثرتر کند.