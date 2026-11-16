به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی پیش از ظهر دوشنبه در آیین آغاز فاز عملیاتی تعاونی مسکن کارکنان یک واحد تولیدی در ساوه،با اشاره به آموزه‌های امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج‌البلاغه، آزادگی را از ویژگی‌های اساسی انسان مؤمن دانست و اظهار کرد: انسان باید آزادمرد باشد و در برابر مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، عزت و استقلال خود را حفظ کند.

امام جمعه ساوه با تبیین مفهوم غیرت در آموزه‌های دینی افزود: غیرت تنها به مسائل خانوادگی محدود نمی‌شود، بلکه در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی نیز معنا دارد. انسان غیور اجازه نمی‌دهد بیگانگان به آب‌وخاک، عزت و منافع کشورش چشم طمع داشته باشند.

حجت الاسلام رحیمی با اشاره به ضرورت تأمین سرپناه مناسب برای مردم گفت: باید میان برخورداری از سرپناهی موقت و داشتن مسکنی پایدار تفاوت قائل شد، هدف آن است که مردم از امنیت و آرامش ناشی از مسکن برخوردار باشند و جامعه به سوی زندگی باثبات و عزتمندانه حرکت کند.

وی با اشاره به جایگاه مردم در استحکام جامعه و نظام اسلامی تصریح کرد: مردم از ستون‌های اصلی جامعه هستند و تقویت توان اقتصادی و اجتماعی آنان، نقش مهمی در پایداری جامعه دارد. باید شرایطی فراهم شود تا مردم با برخورداری از امکانات و زیرساخت‌های مناسب، زندگی باثباتی داشته باشند.

امام جمعه ساوه با استناد به نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، مردم را ستون‌های اصلی دین و جامعه دانست و بر ضرورت توجه به توانمندی‌های اقتصادی و اجتماعی آنان تأکید کرد.

حجت الاسلام رحیمی همچنین با اشاره به آیه پنجم سوره نساء و نقش اموال در قوام جامعه، بر ضرورت گردش سرمایه و جلوگیری از راکد ماندن منابع مالی تأکید کرد و گفت: سرمایه‌ها نباید در چرخه اقتصاد منجمد شوند؛ زیرا نگهداری پول بدون به‌کارگیری آن در فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در شرایط تورمی، می‌تواند موجب کاهش ارزش دارایی‌ها شود.

وی افزود: سرمایه‌ها باید در مسیر تولید، آبادانی کشور، توسعه زیرساخت‌ها و به‌ویژه ساخت مسکن به کار گرفته شوند تا صاحبان سرمایه نیز با مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، به تقویت بنیان‌های جامعه کمک کنند.

حجت الاسلام رحیمی ، مسکن را از مهم‌ترین مؤلفه‌های ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها دانست و خواستار فراهم‌سازی زمینه خانه‌دار شدن مردم و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های مالی و سرمایه‌ای برای آبادانی کشور شد.