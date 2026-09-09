زمانی: ۷۰۰ تعاونی در استان مرکزی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد زمانی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: اتاق‌های تعاون به عنوان بازوی بخش تعاون، وظایف مشخصی را در کنار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر عهده دارند و در توسعه و تقویت بخش تعاون نقش‌آفرین هستند.

وی افزود: اتاق تعاون استان مرکزی در سال ۱۳۷۲ به عنوان سومین اتاق تعاون کشور تشکیل شد و فعالیت خود را با حضور حدود یک‌هزار و ۲۰۰ تعاونی فعال در استان آغاز کرد.

زمانی تصریح کرد: از مجموع بیش از پنج‌هزار تعاونی که تاکنون در استان مرکزی به ثبت رسیده، حدود ۷۰۰ تعاونی در حال حاضر در حوزه‌های مختلف فعال هستند و در بخش‌های تولید، خدمات، آموزش، درمان و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: بخش مسکن نیز یکی از حوزه‌های مهم فعالیت تعاونی‌ها بوده و تعاونی‌های مسکن توانسته‌اند بخشی از نیاز خانوارها به مسکن را تأمین کنند.

دبیر اتاق تعاون استان مرکزی تاکید کرد: مرکز داوری اتاق تعاون یکی از واحدهایی است که بر اساس قانون، مسئولیت رسیدگی به اختلافات میان تعاونی‌ها و اعضای حقوقی و حقیقی مرتبط با آنها را بر عهده دارد.

وی افزود: فعالیت این مرکز موجب شده بخش قابل توجهی از اختلافات پیش از ورود به فرآیندهای قضایی، در چارچوب سازوکار داوری بررسی و حل‌وفصل شود و در نتیجه از شکل‌گیری بسیاری از پرونده‌های قضایی جلوگیری شود.

زمانی بیان کرد: بررسی آمار پرونده‌های رسیدگی‌شده در مراکز داوری بخش تعاون در مقایسه با پرونده‌های حقوقی مطرح در محاکم قضایی نشان می‌دهد که بخش تعاون در حوزه تحقق عدالت و کاهش بار دستگاه قضایی نقش مهمی دارد.

وی گفت: کمتر از دو درصد پرونده‌های بخش تعاون در سراسر کشور به محاکم قضایی و در حوزه دعاوی حقوقی وارد می‌شود که این موضوع بیانگر ظرفیت قابل توجه سازوکار داوری در حل اختلافات تعاونی‌ها و اعضای آنها و همچنین نقش آن در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی است.