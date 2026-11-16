به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امدادونجات، پیرحسین کولیوند، در دیدار با کریستین کریستوبال کورتز کاردوزا، معاون و سرپرست دفتر منطقه‌ای فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ضمن قدردانی از حضور و حمایت‌های وی اظهار کرد: نگاه حمایتی و همراهی ایشان با جمعیت‌های ملی، به‌ویژه جمعیت هلال‌احمر ایران، همواره ارزشمند بوده و این فرصت می‌تواند زمینه انتقال تجربیات، نوآوری‌ها و درس‌آموخته‌های امدادی کشورمان به سایر جمعیت‌های ملی را فراهم کند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به توانمندی‌های سازمان امدادونجات و آمادگی بالای مجموعه هلال‌احمر افزود: آمادگی عملیاتی در بالاترین سطح، حاصل تمرین مستمر، برنامه‌ریزی و ارزیابی توانمندی‌هاست؛ به‌گونه‌ای که حتی با اعلام مأموریت در فاصله زمانی کوتاه، ظرفیت‌های عملیاتی سازمان امدادونجات و سایر بخش‌های جمعیت برای پاسخگویی فعال می‌شوند.

کولیوند همچنین با تأکید بر ضرورت به‌کارگیری فناوری‌های نوین و هوشمندسازی خدمات امدادی خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که در مسیر تحول فناوری و توسعه تجهیزات و خدمات هوشمند عقب نمانیم و با برگزاری تمرین‌های مستمر و متفاوت، سطح آمادگی و توان پاسخگویی جمعیت هلال‌احمر را همواره ارتقا دهیم.