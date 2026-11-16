به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب‌الدین باقریان موحد عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در دادگستری مهدیشهر با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار کرد: با پیگیری‌های قضایی و برگزاری جلسات شورای شهرستانی حفظ حقوق بیت‌المال، وضعیت حقوقی ۲۰ هزار مترمربع از اراضی ملی که غیرقانونی مورد تصرف قرار گرفته بود، تعیین تکلیف شد.

وی افزود: پس از بررسی پرونده‌های مربوط و طی مراحل قانونی، احکام قضایی صادرشده درباره این اراضی به مرحله اجرا درآمد و رفع تصرف صورت گرفت.

رئیس دادگستری مهدیشهر با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با هرگونه تعرض به اراضی ملی بیان داشت: پیگیری جدی موضوعات مرتبط با دستورالعمل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی انجام شده است.

باقریان موحد صیانت از سرمایه‌های ملی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی را از اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و بیان کرد: تعیین تکلیف قانونی اراضی ملی و اجرای احکام صادره، علاوه بر بازگرداندن حقوق عمومی، در پیشگیری از تداوم تصرفات غیرقانونی و تثبیت مالکیت عمومی بر سرمایه‌های ملی نقش موثری دارد.

وی بر استمرار نظارت و پیگیری پرونده‌های مرتبط با حقوق بیت‌المال تأکید کرد و افزود: تحقق این هدف نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول، نظارت موثر بر اراضی ملی و برخورد قاطع و قانونی با متخلفان است.