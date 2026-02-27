به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالح سعیدی گراغانی، صبح جمعه به خبرنگاران گفت: در راستای صیانت از حقوق بیت‌المال و حفاظت از اراضی ملی و دولتی، با اقدام به‌ موقع اداره راه و شهرسازی، عملیات خلع ید و قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در زمینی به مساحت ۵ هکتار و به ارزش تقریبی ۱۴۰ میلیارد ریال اجرا و اراضی مذکور به بیت‌المال اعاده شد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز بیش از ۱۲۱ هزار و ۵۰۰ متر مربع از اراضی ملی و دولتی در محدوده و حریم شهرهای ریگان و گنبکی رفع تصرف شده است.

دادستان ریگان با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان اظهار داشت: این حوزه قضایی با هرگونه تجاوز و تصرف غیرقانونی اراضی ملی و دولتی برخورد قاطع خواهد داشت و اجرای دقیق و سریع احکام قضایی در راستای حفظ حقوق عامه و بیت‌المال با جدیت دنبال می‌شود.

سعیدی گراغانی، هشدار داد: متخلفان در صورت هرگونه اقدام غیرقانونی، علاوه بر اجرای احکام صادره، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و با مجازات قانونی مواجه خواهند شد.