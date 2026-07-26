به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی عبدالهی با اشاره به عملکرد یگان حفاظت اراضی اداره‌کل راه و شهرسازی استان فارس گفت: صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از هرگونه تعرض به اموال عمومی از مهم‌ترین مأموریت‌های این یگان است و در همین راستا اقدامات نظارتی و عملیاتی متعددی برای مقابله با تصرفات غیرمجاز در نقاط مختلف استان انجام شده است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اقدامات انجام‌شده مربوط به رفع تصرف فوری بوده است، افزود: در سه‌ماهه نخست سال جاری، ۷۴ مورد رفع تصرف فوری در اراضی دولتی استان انجام شد که در نتیجه آن، ۲۲۵ هزار و ۵۳۰ مترمربع از اراضی دولتی آزادسازی شد.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس ارزش تقریبی این اراضی را سه هزار و ۷۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این اقدامات با هدف جلوگیری از تداوم تصرفات غیرقانونی، صیانت از حقوق عمومی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن با رعایت ضوابط قانونی انجام شده است.

عبدالهی همچنین از اجرای احکام قطعی قضایی در حوزه اراضی دولتی خبر داد و افزود: در این مدت، هشت فقره حکم قطعی قضایی در سطح استان اجرا شد که به رفع تصرف ۳۰ هزار و ۸۵۷ مترمربع از اراضی دولتی انجامید.

وی ارزش تقریبی این اراضی را ۴۱۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: اجرای احکام قضایی نقش مهمی در بازگرداندن اراضی دولتی به مالکیت عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس با جمع‌بندی عملکرد سه‌ماهه نخست امسال اظهار کرد: در مجموع، با اجرای عملیات رفع تصرف فوری و احکام قطعی قضایی، ۲۵۶ هزار و ۳۸۷ مترمربع از اراضی دولتی استان رفع تصرف شده است.

عبدالهی افزود: ارزش مجموع این اراضی بیش از چهار هزار و ۱۴۳ میلیارد ریال برآورد می‌شود که بیانگر اهمیت حفاظت از اراضی ملی و ضرورت استمرار اقدامات پیشگیرانه و مقابله با متصرفان است.

وی با تأکید بر اینکه حفاظت از اراضی ملی از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل به شمار می‌رود، گفت: یگان حفاظت اراضی با بهره‌گیری از گشت‌های مستمر، پایش میدانی و رصد مداوم اراضی دولتی، هرگونه تعرض، تصرف، ساخت‌وساز و تغییر کاربری غیرمجاز را شناسایی کرده و با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی مطابق قانون با متخلفان برخورد می‌کند.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس در پایان با اشاره به اهمیت مشارکت عمومی در حفاظت از اراضی ملی خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع بیت‌المال با جدیت در دستور کار قرار دارد و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تعرض یا تصرف غیرقانونی در اراضی ملی، موضوع را به یگان حفاظت اراضی اداره‌کل راه و شهرسازی فارس اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن اقدامات قانونی لازم انجام شود.