به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های ۲۱ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت ۱۷ عصر دوشنبه ۲۵ آبان، میانگین شاخص کیفیت هوای اصفهان ۱۴۶ AQI و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

با این وجود دست‌کم در ۱۰ ایستگاه از جمله انقلاب، ملک‌شهر، سپاهان‌شهر، پروین اعتصامی، دانشگاه صنعتی، دانشگاه علوم پزشکی، رودکی، رهنان، فرشادی و کاوه شاخص، هوا ناسالم برای عموم مردم گزارش شده و در ۹ ایستگاه دیگر نیز شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و بالاتر از آن خطرناک محسوب می‌شود.

در این شرایط منصور شیشه‌فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به پیش‌بینی کاهش غلظت آلاینده‌ها از بعدازظهر امروز و نبود هشدار جدید هواشناسی، فعلاً نیازی به تشکیل کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا نیست.

پیش‌تر هواشناسی اعلام کرده بود که تا پیش از ظهر دوشنبه از شدت سکون هوا و غلظت آلاینده‌ها کاسته می‌شود اما تا ساعت انتشار این گزارش هوای شهر همچنان غبارآلود است و برخی شهروندان از علائمی مانند سوزش چشم، سردرد و گلودرد شکایت دارند.

گفتنی است، در حال حاضر هفت واحد نیروگاه شهید منتظری اصفهان در مجاور این شهر با سوخت مازوت فعالیت می‌کنند.