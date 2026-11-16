گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب عصر دوشنبه در انجام ماموریت پلیسی در سمنان اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره در شهر سمنان موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران کلانتری ۱۳ گلستان اقدامات تخصصی و فنی برای شناسایی سارق یا سارقان را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی سمنان افزود: مأموران با بررسی‌های دقیق و بهره‌گیری از تجهیزات نوین پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری یکی از سارقان در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه شدند.

عرب با اشاره به اعتراف متهم به همدستی با یکی از دوستانش بیان کرد: سارق دوم نیز شناسایی و دستگیر شد.

وی با بیان اینکه متهمان به ۱۱ فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره اعتراف کردند، افزود: در ادامه تحقیقات، یک مالخر از معتادان سابقه‌دار نیز شناسایی شد و تعدادی از اموال مسروقه از مخفیگاه وی کشف شد.

فرمانده انتظامی سمنان خاطر نشان کرد: با تکمیل پرونده، متهمان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.