۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

دستگیری سارقان مجتمع نیمه کاره در سمنان؛ ۴میلیارد ریال خسارت وارد شد

سمنان- فرمانده انتظامی سمنان از دستگیری سارقان مجتمع نیمه کاره در مسکن مهر سمنان خبر داد و گفت: این متهمان چهار میلیارد ریال به این ساختمان خسارت زدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان از وقوع سرقت سیم و کابل در مجتمع نیمه کاره سمنان خبر داد و بیان کرد: بلافاصله تیم تحقیقاتی تشکیل و موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ماموران کلانتری ۱۲ مسکن مهر مسئول پیگیری این پرونده شدند، ادامه داد: تحقیقات پلیسی در مدت کوتاه منتهی به شناسایی یک سارق شد.

فرمانده انتظامی سمنان با اشاره به دستگیری سارق سابقه دار در این پرونده، ادامه داد: متهم در بازجویی به مشارکت دو همدست خود و همچنین فروش اموال به مالخر اقرار کرده است.

عرب از دستگیری دو سارق و مالخر پرونده طی عملیات غافلگیرانه و ضربتی خبر داد و اظهار داشت: پرونده متهمان در این رابطه تشکیل و تحقیقات تکمیلی پیرامون آن ادامه دار است.

وی‌ با اشاره به اینکه سرقت سیم و کابل سارقان منتهی به خسارت چهار میلیارد ریالی شده است، اضافه کرد: از شهروندان درخواست داریم تا در ساختمان های نیمه کاره ایمنی لازم را به کار گیرند و حتما دوربین مدار بسته نصب کنند.

کد مطلب 6821963

