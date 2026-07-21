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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

دستگیری ۲ سارق حرفه‌ای در سمنان؛ ثبت ۱۱ فقره سرقت در کارنامه متهمان

دستگیری ۲ سارق حرفه‌ای در سمنان؛ ثبت ۱۱ فقره سرقت در کارنامه متهمان

سمنان- فرمانده انتظامی سمنان از دستگیری دو سارق سابقه‌دار خبر داد و گفت: متهمان پس از شناسایی و دستگیری، به ۱۱ فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره و بازار سراسری سمنان اعتراف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره در سطح شهرستان‌ موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ شهدا با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی دقیق صحنه‌های سرقت، موفق به شناسایی رد پای سارقان شدند.

فرمانده انتظامی سمنان از دستگیری دو سارق حرفه ای و سابقه دار در این ماموریت خبر داد و یادآور شد: متهمان در تحقیقات پلیس به ۱۱ فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره و بازار سراسری سمنان اعتراف کردند.

عرب ادامه داد: پس از تشکیل پرونده، سارقان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با سارقان، اضافه کرد: شهروندان ضمن رعایت نکات ایمنی و حفاظت از اموال، هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6894632

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