به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه جلسه بررسی روند اجرای پروژه بیمارستان ۶۴ تختخوابی روانسر با حضور معاون عمرانی استانداری، مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مشاور و پیمانکار پروژه در دفتر معاونت عمرانی استانداری برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت اجرای طرح و موانع موجود در مسیر تکمیل بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره راهکارهای رفع مشکلات و سرعت‌بخشیدن به عملیات اجرایی تبادل نظر کردند.

همچنین در ادامه این برنامه، مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به همراه مشاور و پیمانکار پروژه از محل اجرای بیمارستان بازدید کردند.

در جریان این بازدید میدانی، روند پیشرفت عملیات اجرایی از نزدیک ارزیابی و مسائل و چالش‌های موجود در محل پروژه بررسی شد.

حاضران در این بازدید نیز راهکارهای موردنیاز برای برطرف‌کردن موانع و تسریع در ادامه عملیات ساخت بیمارستان را مطرح کردند.

بیمارستان ۶۴ تختخوابی روانسر با اعتباری بالغ بر یک‌هزار میلیارد تومان در حال اجراست و از جمله مصوبات سفر رئیس‌جمهور به شمار می‌رود.