به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه خدیجه جشن‌پرور، فرماندار شهرستان روانسر، در تشریح دستاوردهای سفر شهرستانی استاندار کرمانشاه به این شهرستان، اظهار کرد: این سفر فرصت ارزشمندی برای بررسی میدانی پروژه‌های مهم عمرانی، تولیدی و زیرساختی روانسر بود و آخرین وضعیت طرح‌های در دست اجرا و موانع پیش روی آنها با حضور استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.



وی با اشاره به نخستین بازدید این سفر از پروژه بزرگراه روانسر - قزانچی افزود: این پروژه یکی از مهم‌ترین طرح‌های راه‌سازی منطقه به شمار می‌رود که در طول ۴۶ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان در حال اجراست و شرکت بنادر مجری اجرای آن است.



فرماندار روانسر تصریح کرد: عملیات خاکی ۱۰ کیلومتر ابتدایی این محور به پایان رسیده و با حمایت استاندار کرمانشاه و پیگیری‌های نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی، تلاش می‌شود این بخش از پروژه تا پایان سال جاری وارد مرحله آسفالت شود.



جشن‌پرور در ادامه به بازدید از مجتمع صنایع غذایی فرخی اشاره کرد و گفت: این مجموعه با محوریت کشتار، فرآوری و تولید محصولات غذایی بر پایه گوشت مرغ در حال تکمیل است و با توجه به جایگاه روانسر به عنوان قطب نخست تولید گوشت مرغ استان، نقش مهمی در تکمیل زنجیره ارزش این صنعت خواهد داشت.



وی افزود: این مجتمع علاوه بر کشتارگاه صنعتی، ظرفیت‌های مناسبی در زمینه بسته‌بندی مرغ و گوشت، تولید فرآورده‌های گوشتی و غذاهای نیمه‌آماده دارد و بخش مهمی از برنامه‌ریزی آن نیز بر توسعه بازارهای صادراتی متمرکز شده است.



فرماندار روانسر همچنین از بازدید استاندار کرمانشاه از یک واحد تولیدی نوشیدنی که پس از سال‌ها رکود احیا شده خبر داد و اظهار کرد: این واحد با دریافت ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک صنعت و معدن فعالیت خود را از سر گرفته و برنامه فعال‌سازی سایر خطوط تولید در حوزه انواع نوشیدنی و نوشابه‌های گازدار نیز در دستور کار قرار دارد.



وی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از دیگر محورهای این سفر عنوان کرد و گفت: پروژه نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی روانسر با هدف تأمین برق شهرک صنعتی شهرستان در حال اجراست و با تکمیل مراحل باقی‌مانده، به‌زودی وارد مدار خواهد شد و نقش مهمی در تأمین برق پایدار و کاهش خاموشی‌ها ایفا می‌کند.



جشن‌پرور در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه پل خشک‌رود روانسر اشاره کرد و افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۷ میلیارد تومان، در طول ۲۰۰ متر و عرض ۲۴ متر در حال احداث است. این پل که در اسفندماه سال ۱۴۰۴ بر اثر حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا آسیب دیده بود، با سرعت در حال بازسازی است و به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.



وی با اشاره به روند تکمیل پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب روانسر نیز گفت: این پروژه که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۴ آغاز شده بود، با پیگیری‌های استاندار کرمانشاه، نماینده مردم اورامانات و اختصاص ۶۰ میلیارد تومان اعتبار از محل پیوست بودجه، وارد مرحله نهایی شده و پیش‌بینی می‌شود تا مهرماه امسال به بهره‌برداری برسد.



فرماندار روانسر در ادامه از روند اجرای پروژه بیمارستان این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با اعتباری حدود ۶۰۰ میلیارد تومان و پس از تأمین منابع مالی و استقرار پیمانکار، وارد مرحله اجرایی شده و ظرفیت آن نیز از ۶۴ تخت به ۱۰۰ تخت ارتقا یافته است تا پاسخگوی نیازهای درمانی مردم منطقه باشد.



جشن‌پرور در پایان به پروژه پل سوار روانسر اشاره کرد و گفت: این پروژه با اعتباری نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان در حال اجراست و با اتصال مجتمع ستاره اورامان به بازارچه مرزی، زمینه توسعه فعالیت‌های تجاری، رونق اقتصادی و افزایش ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان روانسر را فراهم خواهد کرد.