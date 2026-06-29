به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی مشکلات و موانع احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی روانسر صبح دوشنبه با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه، مدیرکل دفتر فنی استانداری، فرماندار روانسر، مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط و مشاور پروژه برگزار شد.

در این نشست، روند اجرای پروژه و موانع موجود در مسیر تکمیل بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در اجرای عملیات عمرانی این طرح درمانی تأکید شد.

بیمارستان ۶۴ تختخوابی روانسر به عنوان یکی از پروژه‌های مهم حوزه سلامت در مسیر کریدور گردشگری اورامانات، از اولویت‌های مدیریت ارشد استان به شمار می‌رود و تکمیل و بهره‌برداری از آن با جدیت در دستور کار قرار دارد.

در جریان این نشست اعلام شد که مجوز ماده ۲۳ این پروژه اخذ شده و در سفر رئیس‌جمهور ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل آن اختصاص یافته است. همچنین در سفر استاندار کرمانشاه نیز ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر به این طرح اختصاص داده شده است.

در پایان این نشست، با توجه به تأمین مناسب منابع مالی، مقرر شد پیمانکار پروژه حداکثر ظرف دو هفته آینده تمامی جبهه‌های کاری را فعال کرده و روند اجرای این طرح را با سرعت بیشتری دنبال کند.