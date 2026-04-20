به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی عصر دوشنبه در جریان بازدید از روند بازسازی دو پل تخریب‌شده در حملات دشمن آمریکایی-صهیونیستی، با اشاره به دستورات استاندار کرمانشاه برای تسریع در اجرای عملیات عمرانی گفت: این بازدید با همراهی فرماندار روانسر و مدیران کل راه و شهرسازی، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و بنیاد مسکن انجام شد.

وی با بیان اینکه پل تقاطع شاهینی گراوند در محور کرمانشاه–سراب نیلوفر بر اثر اصابت مستقیم موشک‌ها تخریب و هر دو باند این مسیر مسدود شده بود، افزود: بلافاصله پس از این حادثه، برای جلوگیری از اختلال در تردد، کنارگذرهای موقت در دو سمت محور ایجاد شد تا عبور و مرور در این مسیر پرتردد برقرار بماند.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه ادامه داد: پس از انتخاب پیمانکار، عملیات آواربرداری، خاکبرداری، پی‌کنی، بتن‌ریزی فونداسیون و اجرای کوله‌های پل آغاز شد و در حال حاضر این پروژه با حدود ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست.

نجفی با اشاره به اهمیت محور کرمانشاه–سراب نیلوفر در شبکه ارتباطی استان گفت: این مسیر یکی از شریان‌های پرتردد منطقه محسوب می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، عملیات اجرایی بازسازی کامل پل تا نیمه اردیبهشت‌ماه به پایان خواهد رسید.

وی همچنین ارزش قرارداد بازسازی این پل را ۳۷ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: پس از تکمیل عملیات عمرانی، پل در سریع‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری خواهد رسید.

نجفی در ادامه در بازدید از پل تخریب‌شده داخل شهر روانسر نیز اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه نیز با سرعت در حال انجام است و هم‌اکنون پیمانکار در مرحله تخریب عرشه و انتقال آوار قرار دارد که نشان‌دهنده روند مناسب پیشرفت بازسازی در این منطقه است.