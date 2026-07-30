حبیبی: روانسر به کارگاه بزرگ عمرانی، تولیدی و اقتصادی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در جریان بازدید از طرحهای عمرانی، تولیدی و زیربنایی شهرستان روانسر، روند اجرای هفت پروژه مهم این شهرستان را مورد بررسی قرار داد و از شتاب گرفتن اجرای طرحهای توسعهای در حوزههای مختلف خبر داد.
وی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: امروز به همراه نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، از هفت پروژه مهم شهرستان روانسر در حوزههای راهسازی، انرژی خورشیدی، احیای واحدهای راکد، تصفیهخانه فاضلاب، پروژههای عمرانی شهری و بیمارستان ۶۴ تختخوابی بازدید شد تا روند پیشرفت این طرحها از نزدیک مورد ارزیابی قرار گیرد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت پروژه بیمارستان ۶۴ تختخوابی روانسر، گفت: این بیمارستان از پروژههای بسیار مهم شهرستان است که سالها در رکود قرار داشت و عملاً فعالیت عمرانی قابل توجهی در آن انجام نمیشد، اما با پیگیریهای صورت گرفته، کمیسیون ماده ۲۳ این طرح اخذ و منابع مالی مورد نیاز آن نیز تأمین شد.
حبیبی افزود: در حال حاضر پیمانکار در چندین جبهه کاری به صورت همزمان مشغول فعالیت است و پروژه به حدود ۳۷ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است. همچنین پیمانکار متعهد شده در صورت تأمین بهموقع اعتبارات، این بیمارستان را در کمتر از دو سال به بهرهبرداری برساند.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای درمانی در منطقه، تصریح کرد: مجموعه مدیریتی استان با استفاده از ظرفیت سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و منابع استانی، حمایتهای لازم را برای تسریع در تکمیل این پروژه انجام خواهد داد تا مردم شهرستان هرچه سریعتر از خدمات آن بهرهمند شوند.
استاندار کرمانشاه در ادامه به پروژه جمعآوری و تصفیه فاضلاب روانسر اشاره کرد و گفت: این طرح یکی از مهمترین پروژههای زیستمحیطی شهرستان به شمار میرود و با توجه به ظرفیتهای گردشگری روانسر، تکمیل آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: شبکه جمعآوری فاضلاب شهری اکنون بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و عملیات اجرایی تصفیهخانه نیز از مرز ۹۰ درصد گذشته است. تلاش میکنیم این پروژه تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد.
حبیبی با اشاره به کارکردهای مهم این پروژه خاطرنشان کرد: پساب تولیدی تصفیهخانه میتواند در تأمین آب مورد نیاز طرحهای صنعتی و پروژههای بزرگ مورد استفاده قرار گیرد که این موضوع ارزش اقتصادی و زیستمحیطی پروژه را افزایش میدهد.
وی احیای واحدهای تولیدی راکد را از سیاستهای اصلی مدیریت استان دانست و اظهار کرد: بازگرداندن واحدهای غیرفعال به چرخه تولید به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد و در این سفر نیز از یک واحد تولید نوشیدنی که سالها راکد بود بازدید کردیم؛ واحدی که اکنون دوباره فعالیت خود را آغاز کرده است.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: با همکاری مناسب شبکه بانکی، بهویژه بانک صنعت و معدن، زمینه تکمیل خطوط تولید این واحد فراهم شده و برنامه افزایش ظرفیت تولید و توسعه صادرات آن نیز با جدیت دنبال میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان اشاره کرد و گفت: با توجه به ناترازی انرژی در کشور، توسعه نیروگاههای خورشیدی به عنوان یک سیاست راهبردی و ضروری در دستور کار استان قرار گرفته است.
حبیبی افزود: پروژه احداث نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی در مجاورت شهرک صنعتی روانسر از پیشرفت مناسبی برخوردار است و عملیات اجرایی آن آغاز شده است. پنلهای خورشیدی این طرح توسط بخش خصوصی خریداری شده و پیشبینی میشود طی یک تا دو ماه آینده وارد مدار بهرهبرداری شود.
وی با بیان اینکه این سفر فرصت مناسبی برای بررسی مسائل مختلف شهرستان بود، اظهار کرد: موضوعات متعدد عمرانی، اقتصادی، تولیدی، خدماتی و زیرساختی روانسر مورد بررسی قرار گرفت و امیدواریم با تکمیل این پروژهها، بخش قابل توجهی از نیازهای مردم در خود شهرستان برطرف شود و مراجعات شهروندان به مرکز استان کاهش یابد.
استاندار کرمانشاه در پایان با تأکید بر روند رو به رشد اجرای پروژههای توسعهای در روانسر گفت: امروز میتوان با اطمینان گفت که شهرستان روانسر به یک کارگاه بزرگ عمرانی، تولیدی و اقتصادی تبدیل شده است و اجرای همزمان پروژههای متعدد، آیندهای روشن برای توسعه این شهرستان و افزایش رفاه مردم رقم خواهد زد.
کرمانشاه- استاندار کرمانشاه گفت: با اجرای همزمان پروژههای راهسازی، درمانی، زیربنایی، انرژی خورشیدی و احیای واحدهای راکد، بسیاری از نیازهای مردم روانسر در خود شهرستان تأمین خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در جریان بازدید از طرحهای عمرانی، تولیدی و زیربنایی شهرستان روانسر، روند اجرای هفت پروژه مهم این شهرستان را مورد بررسی قرار داد و از شتاب گرفتن اجرای طرحهای توسعهای در حوزههای مختلف خبر داد.
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