به گزارش خبرنگار مهر، علی سروش پیش از ظهر جمعه در بازدید از پروژههای حوزه سلامت شهرستان روانسر، روند اجرای طرحهای درمانی و بهداشتی این شهرستان را مورد بررسی قرار داد.
وی در جریان این سفر به همراه جمعی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از پروژه در حال ساخت بیمارستان ۶۴ تختخوابی روانسر بازدید و آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این مجموعه درمانی را ارزیابی کرد.
این پروژه در سه طبقه و با زیربنایی بیش از هشت هزار متر مربع در حال احداث است و پیشبینی میشود پس از بهرهبرداری، بخش قابل توجهی از نیازهای درمانی مردم منطقه را پوشش دهد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای درمانی در شهرستانها اظهار کرد: تکمیل پروژههای حوزه سلامت از اولویتهای اصلی دانشگاه است و تلاش میشود روند اجرای این طرحها با سرعت بیشتری دنبال شود.
سروش توسعه مراکز درمانی را از عوامل مهم ارتقای شاخصهای سلامت دانست و افزود: راهاندازی بیمارستان جدید روانسر موجب افزایش دسترسی مردم منطقه به خدمات تخصصی و کاهش مراجعات درمانی به سایر شهرستانها خواهد شد.
در ادامه این بازدید، وضعیت تعدادی از مراکز خدماتی و پژوهشی شهرستان نیز بررسی شد و مسئولان دانشگاه بر ضرورت رفع مشکلات اجرایی و تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام تأکید کردند.
سروش همچنین با تأکید بر لزوم تجهیز مراکز درمانی و بهداشتی بیان کرد: فراهم کردن زیرساختهای مناسب درمانی نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مردم و بهبود کیفیت خدمات حوزه سلامت دارد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تکمیل پروژههای در دست اجرا، سطح خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان روانسر بیش از گذشته ارتقا پیدا کند.
