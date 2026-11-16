فرهاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه کشت پاییزه در استان کرمانشاه اظهار کرد: امسال ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت محصولات پاییزه اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه این محصولات شامل گندم، جو، چغندرقند، نخود و کلزا می‌شود، افزود: گندم و جو بیشترین سهم را از سطح زیر کشت پاییزه استان به خود اختصاص داده‌اند.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: از مجموع اراضی اختصاص‌یافته به کشت پاییزه، ۴۵۰ هزار هکتار به گندم و ۱۸۰ هزار هکتار به جو اختصاص دارد.

شریفی با اشاره به ظرفیت بخش کشاورزی استان تصریح کرد: کرمانشاه در مجموع ۹۰۲ هزار هکتار اراضی زراعی دارد که از این میزان، ۷۰۰ هزار هکتار دیم و مابقی آبی است.

وی در پایان میزان تولید سالانه محصولات کشاورزی استان را چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: این میزان محصول از اراضی زراعی کرمانشاه برداشت می‌شود.