کریمی: کرمانشاه در خرید گندم کشور چهارم شد

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ارتقای جایگاه کرمانشاه در خرید گندم کشور خبر داد و اظهار کرد: بر اساس اعلام معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، این استان در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با خرید ۶۸۳ هزار و ۷۲۵ تن گندم و تولید بیش از یک میلیون و ۴۳ هزار تن از این محصول، رتبه چهارم کشور را به دست آورده است.

وی با اشاره به عملکرد استان در سال زراعی گذشته افزود: کرمانشاه در دوره قبل با خرید ۵۸۷ هزار و ۸۳۳ تن گندم، رتبه پنجم کشور را در اختیار داشت، اما امسال با افزایش میزان خرید، یک پله در رده‌بندی کشوری ارتقا پیدا کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تلاش کشاورزان را از عوامل مؤثر در دستیابی به این جایگاه دانست و بیان کرد: افزایش تولید و بهبود عملکرد خرید گندم، حاصل فعالیت و تلاش بهره‌برداران بخش کشاورزی استان است.

کریمی درباره سطح زیرکشت این محصول در استان تصریح کرد: در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، حدود ۴۴۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کرمانشاه به کشت گندم اختصاص داشت که از این میزان، حدود ۳۴۰ هزار هکتار زیر کشت گندم دیم و ۱۰۰ هزار هکتار زیر کشت گندم آبی بود.

وی با اشاره به جایگاه استان‌های پیشرو در تولید گندم کشور خاطرنشان کرد: خوزستان، گلستان و فارس به‌ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را در اختیار دارند و کرمانشاه نیز با ثبت عملکرد امسال، در جایگاه چهارم کشور قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: ثبت این جایگاه در شرایطی حاصل شده که بخش عمده‌ای از سطح زیرکشت گندم استان به مزارع دیم اختصاص دارد و تلاش کشاورزان در کنار ظرفیت‌های تولیدی منطقه، نقش مهمی در عملکرد این بخش داشته است.