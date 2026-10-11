فرهاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش‌بینی کشت پاییزه در نزدیک به ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان اظهار کرد: کشاورزان باید با توجه به شرایط اقلیمی مناطق مختلف و وضعیت بارش‌ها، زمان کشت محصولات خود را تنظیم کنند.



وی با تأکید بر اهمیت پیگیری اطلاعیه‌های هواشناسی افزود: آگاهی از وضعیت جوی و انتخاب زمان مناسب برای کشت، به‌ویژه در اراضی دیم، می‌تواند در استقرار مناسب محصول و بهره‌گیری بهتر از بارندگی‌ها مؤثر باشد.



بذر گواهی‌شده و مدیریت نهاده‌ها؛ دو عامل مؤثر در افزایش تولید



معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به نقش کیفیت بذر در عملکرد محصولات زراعی گفت: استفاده از بذور اصلاح‌شده و گواهی‌شده از جمله توصیه‌های مهم به کشاورزان در فصل کشت است و می‌تواند زمینه افزایش عملکرد محصول را فراهم کند.



شریفی میزان افزایش عملکرد ناشی از استفاده از این بذور را بر اساس اطلاعات ارائه‌شده حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد عنوان کرد و افزود: مصرف کودهای شیمیایی نیز باید متناسب با نیاز محصول و بر پایه توصیه کارشناسان کشاورزی انجام شود تا ضمن تأمین عناصر غذایی موردنیاز گیاه، از مصرف غیراصولی نهاده‌ها جلوگیری شود.



بیمه فراگیر برای ۱۶ محصول کشاورزی



وی در ادامه به موضوع بیمه محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: در سال زراعی جاری، ۱۶ محصول کشاورزی از جمله گندم، جو، چغندرقند و کلزا در چارچوب بیمه فراگیر اجباری قرار می‌گیرند.



به گفته شریفی، حق بیمه پایه این محصولات به‌طور کامل از سوی دولت پرداخت می‌شود و کشاورزان در صورت تمایل می‌توانند با مراجعه به نمایندگی‌های بیمه، برای برخورداری از پوشش‌های تکمیلی نیز اقدام کنند.



وی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به الزامات فنی کشت و مدیریت ریسک‌های تولید خاطرنشان کرد: تنظیم زمان کاشت براساس شرایط منطقه، استفاده از بذر مناسب، رعایت توصیه‌های کارشناسی در مصرف کود و بهره‌مندی از ظرفیت بیمه کشاورزی، از اقداماتی است که می‌تواند به پایداری تولید و کاهش خسارات احتمالی در فصل زراعی پیش‌رو کمک کند.