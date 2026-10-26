کشت پاییزه گندم و جو در۵۴هزار هکتار اراضی سمنان؛ تولید۱۰۳هزار تن محصول

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ارسطو ظهر دوشنبه در نشست شورای کشاورزی استان سمنان در سازمان جهاد کشاورزی، از برنامه‌ریزی برای کشت گندم و جو در حدود ۵۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان در کشت پاییزه سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به جزئیات برنامه کشت پاییزه افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۳۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت گندم و ۲۱ هزار و ۳۰۰ هکتار به کشت جو اختصاص می‌یابد. همچنین برنامه‌ریزی برای کشت یک‌هزار هکتار کلزا و چهار هزار هکتار کاملینا، عمدتاً در شهرستان میامی، انجام شده است.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق الگوی کشت پاییزه اظهار کرد: هدف اصلی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت‌های شهرستانی برای تحقق برنامه کشت، ارتقای بهره‌وری آب و افزایش پایداری تولید محصولات کشاورزی است.

ارسطو عملکرد کشاورزان استان در سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بر اساس سند ابلاغی، کشت گندم آبی در سطح ۲۱ هزار هکتار برنامه‌ریزی شده بود که ۱۸ هزار و ۲۰۰ هکتار آن محقق شد و در نتیجه، ۷۷ هزار تن گندم آبی در سال ۱۴۰۵ تولید شد.

وی با اشاره به عملکرد کشت گندم دیم در استان افزود: سطح ابلاغی کشت این محصول ۱۲ هزار هکتار بود که به‌طور کامل محقق شد و در نهایت، ۲۶ هزار و ۴۰۰ تن گندم دیم در استان سمنان برداشت شد.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ادامه داد: در بخش جو آبی، از ۱۷ هزار هکتار سطح ابلاغی، ۱۳ هزار هکتار زیر کشت رفت و ۴۱ هزار تن محصول از این اراضی برداشت شد. همچنین در کشت جو دیم، سطح ابلاغی چهار هزار هکتار بود که به‌طور کامل محقق شد و سه‌هزار و ۷۲۰ تن محصول از اراضی دیم استان به دست آمد.

ارسطو در ادامه با تشریح برنامه‌های تأمین نهاده‌های کشاورزی برای کشت پاییزه گفت: تأمین بذر گندم، جو و سایر محصولات پاییزه، تعیین سهمیه‌ها، معرفی پیمانکاران تولید بذر، کنترل کیفی، بوجاری و ضدعفونی بذور گواهی‌شده و توزیع به‌موقع بذر و کود در دستور کار قرار دارد.

وی تأمین کودهای پایه ازته، فسفاته و پتاسه را از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده برشمرد و افزود: پیگیری مطالبات بذرکاران و کشاورزان نیز با هدف پشتیبانی از روند تولید و تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی دنبال می‌شود.