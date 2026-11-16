به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز حریری‌مقدم اظهار کرد: تاکنون ۱۷۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت محصولات پاییزه شامل گندم، جو آبی و دیم و کلزا اختصاص یافته و عملیات کشت همچنان ادامه دارد.

وی با تشریح وضعیت کشت گندم در استان افزود: از مجموع برنامه ۴۶ هزار هکتاری گندم آبی، تاکنون ۲۸ هزار هکتار و از برنامه حدود ۱۲۹ هزار هکتاری گندم دیم نیز ۱۱۹ هزار هکتار به زیر کشت رفته است. همچنین حدود ۳۰ هزار هکتار از مزارع گندم دیم سبز شده و شرایط مطلوبی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین درباره کشت جو نیز گفت: تاکنون ۲۲ هزار هکتار از برنامه ۳۶ هزار هکتاری جو آبی و حدود ۶ هزار هکتار از برنامه ۹ هزار هکتاری جو دیم محقق شده است.

حریری‌مقدم ادامه داد: از برنامه چهار هزار هکتاری کشت کلزا نیز تاکنون حدود یک‌هزار هکتار به کشت این محصول اختصاص یافته است.

۴۰ درصد مزارع با بذر استاندارد کشت شدند

وی با تأکید بر نقش استفاده از بذور استاندارد و گواهی‌شده در افزایش عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی تصریح کرد: تاکنون ۴۰ درصد از اراضی کشت پاییزه استان با بذور استاندارد کشت شده‌اند و سازمان جهاد کشاورزی با همکاری شرکت‌های معتبر تولید و فرآوری بذر، آمادگی تأمین بذور گواهی‌شده مورد نیاز کشاورزان را دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: در کشت‌های پاییزه آبی، ارقام پربازده گندم، جو و کلزا با هدف افزایش عملکرد در واحد سطح و ارتقای بهره‌وری مصرف آب در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

حریری‌مقدم در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت تقویم زراعی اظهار کرد: تأخیر در زمان کشت می‌تواند عملکرد محصولات را کاهش دهد؛ بنابراین کشاورزان باید با توجه به پیش‌بینی بارش‌های پاییزی و بهره‌گیری از توصیه‌های فنی کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی، در اسرع وقت برای کشت اراضی باقی‌مانده اقدام کنند.

