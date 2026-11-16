رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهسازی زیرساخت‌های آبرسانی استان اظهار کرد: در شش ماه نخست سال جاری، بیش از ۹۸.۵ کیلومتر عملیات اصلاح و توسعه شبکه‌ها و خطوط انتقال آب در مناطق شهری و روستایی کرمانشاه اجرا شده است.

وی افزود: از مجموع این عملیات، ۲۵.۳ کیلومتر به مناطق شهری و ۷۳.۳ کیلومتر به شبکه‌ها و خطوط آبرسانی روستایی اختصاص داشته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با اشاره به توسعه ظرفیت ذخیره‌سازی آب در روستاها گفت: در همین مدت، ۲ هزار و ۷۰۰ مترمکعب مخزن ذخیره آب روستایی احداث شده که در افزایش ظرفیت نگهداری آب و پایداری تأمین آب شرب این مناطق نقش دارد.

داودی همچنین به اقدامات صورت‌گرفته برای نگهداری و بهره‌برداری از شبکه‌های آبرسانی اشاره کرد و افزود: طی نیمه نخست سال، حدود ۲۰ هزار مورد حادثه در شبکه‌های آبرسانی شهری و ۱۰ هزار و ۷۰۰ مورد در شبکه‌های روستایی شناسایی و رفع شده است.

وی در پایان تأکید کرد: اصلاح و توسعه شبکه‌های آبرسانی و تقویت زیرساخت‌های ذخیره‌سازی آب با هدف ارتقای کیفیت خدمات و افزایش پایداری تأمین آب شرب شهروندان و روستاییان استان با جدیت دنبال می‌شود.