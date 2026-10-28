سلطانیان: آب شرب ۲۵ روستای کرمانشاه پایدار شد

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای دو عملیات تعمیر و اصلاح تأسیسات آبرسانی در مناطق روستایی کوزران و ماهیدشت خبر داد و اظهار کرد: این اقدامات با هدف کاهش هدررفت آب، بهبود فشار شبکه و افزایش پایداری تأمین آب شرب روستاهای تحت پوشش انجام شده است.

وی با اشاره به تعمیر خط انتقال مجتمع آبرسانی هفت‌آشیان کوزران گفت: این خط با قطر ۲۰۰ میلی‌متر، آب شرب ۲۳ روستا با جمعیتی بیش از ۲۵۰۰ نفر را تأمین می‌کند و آسیب‌دیدگی آن در دو نقطه و در عمق حدود دو متری زمین برطرف شد.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه افزود: در جریان این عملیات، ۲۷ متر از خط انتقال آسیب‌دیده با وجود شرایط نامساعد جوی و با تلاش نیروهای اداره اجرائیات شهرستان و آبفای کوزران ترمیم شد تا اختلالی در تأمین آب شرب روستاهای این مجتمع ایجاد نشود.

سلطانیان در ادامه به اصلاح شبکه توزیع آب روستای سه‌چقا سیدمحمد در بخش ماهیدشت اشاره کرد و گفت: فرسودگی و شکستگی لوله‌ها در این منطقه موجب هدررفت آب و کاهش فشار شبکه شده بود که برای رفع مشکل، ۱۰۰ متر از شبکه با استفاده از لوله پلی‌اتیلن ۱۱۰ میلی‌متری بازسازی شد.

وی بیان کرد: شبکه اصلاح‌شده در مسیر آبرسانی به روستاهای چقازردباغی و پتی‌آباد قرار دارد و اجرای این عملیات، زیرساخت تأمین آب شرب این دو روستا را که بیش از ۴۵۰ نفر جمعیت دارند، بهسازی کرده است.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت رسیدگی سریع به آسیب‌های تأسیسات آبرسانی خاطرنشان کرد: شناسایی و رفع به‌موقع شکستگی خطوط انتقال و نوسازی شبکه‌های فرسوده روستایی، علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع آب، در افزایش تاب‌آوری تأسیسات و استمرار خدمات‌رسانی به روستاییان نقش مؤثری دارد.