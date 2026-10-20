مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی آب شرب در پاکدشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مخزن ذخیره آب شرب حصارامیر در پاکدشت، پیش از ظهر سه شنبه با ظرفیت ۱۵ هزار مترمکعب و ۵ کیلومتر خط انتقال، با حضور محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، افتتاح شد، هزینه این پروژه نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

افتتاح این مخزن در ادامه سفر استاندار به پاکدشت انجام شد و هدف از اجرای این پروژه، افزایش ظرفیت ذخیره آب و تقویت شبکه آبرسانی در این شهرستان عنوان شده است.

به گفته مسئولان، مخزن حصارامیر و خطوط انتقال متصل به آن می‌تواند به پایداری تأمین آب شرب شهروندان پاکدشت کمک کند، وجود مخزن ذخیره به شبکه آبرسانی امکان می‌دهد در ساعات اوج مصرف یا هنگام بروز اختلال در منابع تأمین، آب بیشتری در دسترس باشد و فشار و پایداری جریان آب بهتر حفظ شود.

خطوط انتقال ۵ کیلومتری این پروژه، مخزن را به شبکه توزیع آب متصل می‌کند و نقش آن در رساندن آب ذخیره‌شده به نقاط مصرف است.

افتتاح این مخزن در شرایطی انجام می‌شود که تأمین پایدار آب شرب، به‌ویژه در شهرهای پرجمعیت اطراف پایتخت، از دغدغه‌های جدی مدیریت شهری و استانی به شمار می‌رود.