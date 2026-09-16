آب شرب ۲۵۰۰ نفر در سومار و ماهیدشت پایدار شد

اله‌بخش همه‌خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان مجموعه عملیات اصلاح و توسعه خطوط انتقال و شبکه توزیع آب در شهر سومار و بخش ماهیدشت خبر داد و اظهار کرد: این اقدامات با هدف جلوگیری از افت فشار و قطعی آب و حفظ پایداری شبکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شده است.

وی با تشریح عملیات انجام شده در شهر سومار افزود: خطوط انتقال و توزیع آب در اقطار ۱۶۰، ۱۲۵، ۱۱۰ و ۷۵ میلی‌متر تعمیر و ۱۰۰ متر لوله پلی‌اتیلن ۷۵ میلی‌متری نیز اجرا شد. همچنین عملیات اجرای رینگ و اتصال آن به شبکه شهری در این منطقه انجام گرفت.

همه‌خانی ادامه داد: اجرای این عملیات با وجود گرمای شدید هوا و شرایط دشوار منطقه با هدف جلوگیری از ایجاد اختلال در تأمین آب شرب مشترکان و افزایش پایداری شبکه انجام شد.

معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آبفای کرمانشاه در ادامه به اقدامات انجام شده در بخش ماهیدشت اشاره کرد و گفت: اصلاح خط توزیع ۱۵۰ میلی‌متری، تعمیر یک دستگاه شیرآلات ۲۰۰ میلی‌متری، اجرای رینگ خط ۱۵۰ به ۶۵ فولادی و اتصال خط ۷۵ به ۷۵ پلی‌اتیلن از جمله اقدامات انجام شده در این بخش است.

وی خاطرنشان کرد: دو دستگاه شیر فلکه ۶۵ میلی‌متری نیز نصب شد و با تکمیل این عملیات، وضعیت شبکه آبرسانی ۶ روستای زیرپوشش مجتمع ریزوند که با افت فشار و قطعی آب مواجه بودند، به شرایط پایدار بازگشت.

همه‌خانی جمعیت بهره‌مند از این اقدامات را بیش از ۲۵۰۰ نفر اعلام کرد و افزود: عملیات اصلاحی و رفع مشکلات شبکه با سرعت انجام شد تا ضمن تأمین آب شرب پایدار، از طولانی شدن اختلالات در روند آبرسانی جلوگیری شود.

معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان کرمانشاه با تأکید بر استمرار اقدامات اصلاحی در شبکه آبرسانی استان گفت: تأمین آب شرب پایدار، حفظ پایداری شبکه توزیع و تداوم خدمت‌رسانی به شهروندان و روستاییان از اولویت‌های اصلی آبفای استان است و عملیات رفع حوادث، اصلاح و بهسازی شبکه در نقاط مختلف استان با جدیت ادامه دارد.