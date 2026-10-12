ردِ پای آب در روستاهای لرستان

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: دسترسی به آب آشامیدنی سالم و پایدار، یکی از پایه‌ای‌ترین نیازهای زندگی روستایی و از مؤلفه‌های مهم ماندگاری جمعیت در مناطق کمتر برخوردار است؛ نیازی که تأمین آن تنها به رساندن آب به خانه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه به توسعه زیرساخت‌ها، تقویت شبکه‌های انتقال و توزیع و ایجاد ظرفیت مناسب برای ذخیره آب وابسته است. در استان لرستان، پراکندگی روستاها و شرایط جغرافیایی مناطق مختلف، اجرای طرح‌های آبرسانی را به یکی از محورهای مهم خدمات‌رسانی زیرساختی تبدیل کرده است.

در چنین شرایطی، اجرای پروژه‌های آبرسانی در روستاها را می‌توان بخشی از تلاش برای بهبود وضعیت تأمین آب در مناطق روستایی دانست؛ طرح‌هایی که با اتکا به احداث خطوط انتقال، ساخت مخازن ذخیره، تجهیز ایستگاه‌های پمپاژ و بهسازی منابع موجود، برای فراهم کردن امکان دسترسی پایدارتر به آب شرب اجرا شده‌اند.

پایداری آب؛ معیار اصلی ارزیابی طرح‌ها

با وجود اهمیت اجرای پروژه‌های عمرانی، نتیجه نهایی طرح‌های آبرسانی زمانی ملموس خواهد بود که آب شرب با کیفیت مناسب و در طول سال در دسترس مردم قرار گیرد. از این منظر، توسعه زیرساخت‌ها در کنار نگهداری و بهره‌برداری صحیح از تأسیسات، نقشی تعیین‌کننده در استمرار خدمات دارد.

آبرسانی به روستاها علاوه بر پاسخ‌گویی به یک نیاز ضروری، می‌تواند زمینه بهبود کیفیت زندگی و تقویت زیرساخت‌های توسعه روستایی را فراهم کند. با این حال، ارزیابی نهایی این اقدامات به میزان تداوم خدمات، رفع مشکلات احتمالی شبکه و اطمینان از دسترسی پایدار خانوارها به آب وابسته است؛ موضوعی که اهمیت پیگیری مستمر پروژه‌ها و مدیریت منابع تأمین آب را دوچندان می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان از اجرای طرح‌های آبرسانی به ۳۰ روستا در شهرستان‌های الیگودرز، چگنی و دلفان طی امسال خبر داد و گفت: با اجرای این پروژه‌ها، هزاران نفر از روستاییان استان از آب شرب پایدار بهره‌مند شده‌اند.

آبرسانی پایدار به ۹ روستای الیگودرز

نورالدین نوریزدان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین آب شرب روستاهای استان، اظهار داشت: پشت هر قطره آب که به خانه‌ای در یک روستا می‌رسد، داستانی از تلاش، خدمت و آبادانی وجود دارد و آبرسانی پایدار به روستاها یکی از اقدامات مهم در مسیر بهبود شرایط زندگی روستاییان است.

وی با اشاره به آبرسانی پایدار به ۹ روستای شهرستان الیگودرز طی امسال، عنوان کرد: این طرح در قالب اجرای مجتمع آبرسانی روستایی شهید رضایی انجام شده و جمعیتی بالغ بر سه هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با بیان اینکه ساکنان این روستاها اکنون از آب شرب پایدار بهره‌مند شده‌اند، افزود: برای تأمین آب این روستاها، پروژه‌ای با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان اجرا شده است.

نوریزدان با اشاره به بخشی از اقدامات اجرایی این پروژه، بیان داشت: در قالب این طرح، هفت کیلومتر خط انتقال آب اجرا و یک حلقه چاه نیز برای تأمین آب مورد نیاز روستاها حفر شده است.

وی تصریح کرد: با اجرای این اقدامات، ۶۰۰ خانوار در ۹ روستای شهرستان الیگودرز به آب شرب پایدار دسترسی دارند.

بهره‌مندی ۱۱ روستای چگنی از طرح آبرسانی «بزآب»

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح آبرسانی به روستاهای شهرستان چگنی اشاره کرد و گفت: برای آبرسانی به ۱۱ روستای این شهرستان، مجتمع آبرسانی «بزآب» احداث شده است.

نوریزدان با تشریح اقدامات انجام‌شده در این پروژه، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح آبرسانی به این روستاها، ۱۸ هزار و ۵۰۰ متر خط انتقال آب اجرا شده است.

وی ادامه داد: همچنین سه باب مخزن ذخیره آب بتنی در قالب این پروژه احداث شده و دو باب ایستگاه پمپاژ آب نیز احداث و تجهیز شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به تکمیل بخش دیگری از زیرساخت‌های این طرح، افزود: یک باب تأسیسات آبرسانی نیز به بهره‌برداری رسیده است.

نوریزدان با بیان اینکه اجرای این پروژه زمینه تأمین آب پایدار برای جمعیت روستایی منطقه را فراهم کرده است، گفت: در نتیجه اجرای طرح آبرسانی مجتمع «بزآب»، دو هزار و ۳۸۵ نفر از روستاییان این منطقه از آب پایدار بهره‌مند شده‌اند.

وی اعتبار هزینه‌شده برای آبرسانی به ۱۱ روستای شهرستان چگنی را ۴۸۵ میلیارد ریال اعلام کرد.

آبرسانی به ۱۰ روستای دلفان با اجرای ۱۶ کیلومتر لوله‌گذاری

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان در ادامه با اشاره به اجرای طرح آبرسانی به ۱۰ روستای شهرستان دلفان، تأمین پایدار آب را گامی مهم در مسیر آبادانی و توسعه روستاها دانست و اظهار داشت: با اجرای این طرح، زمینه بهره‌مندی یک‌هزار و ۲۰۰ نفر از روستاییان شهرستان دلفان از آب شرب پایدار فراهم شده است.

نوریزدان با تشریح اقدامات صورت‌گرفته برای اجرای این پروژه، بیان داشت: در قالب طرح آبرسانی به این تعداد روستا، ۱۶ کیلومتر عملیات لوله‌گذاری انجام شده و سه باب مخزن ذخیره آب نیز احداث شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت منابع تأمین آب، افزود: سه چشمه در مناطق هدف بهسازی شده که این اقدام به افزایش ظرفیت تأمین آب کمک کرده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با تأکید بر تقویت زیرساخت‌های آبرسانی روستاهای دلفان، عنوان کرد: اجرای این طرح در کنار اقدامات انجام‌شده برای بهسازی چشمه‌ها و احداث مخازن ذخیره، با هدف بهبود وضعیت تأمین آب شرب روستاییان انجام شده است.

نوریزدان اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این پروژه را در مجموع ۳۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این اقدام گامی مؤثر در راستای ارتقای کیفیت زندگی مردم، توسعه زیرساخت‌های روستایی و تأمین آب پایدار برای ساکنان شهرستان دلفان به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای طرح‌های آبرسانی در مناطق روستایی، خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه‌ها گامی در مسیر آبادانی، امید و فراهم کردن آینده‌ای روشن‌تر برای روستاییان است.

اجرای طرح‌های آبرسانی در الیگودرز، چگنی و دلفان را می‌توان گامی در مسیر تقویت زیرساخت‌های روستایی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان این مناطق دانست؛ طرح‌هایی که با توسعه خطوط انتقال، احداث مخازن ذخیره و بهسازی منابع تأمین، زمینه دسترسی پایدارتر به آب شرب را فراهم کرده‌اند. با این حال، تداوم این دستاوردها به نگهداری اصولی تأسیسات، مدیریت منابع آبی و نظارت مستمر بر عملکرد شبکه‌ها وابسته است تا آب‌رسانی پایدار، فراتر از اجرای پروژه‌های عمرانی، به بخشی ماندگار از زندگی روزمره روستاییان تبدیل شود.