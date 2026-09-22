آبرسانی به ۴۰۰ روستای مازندران کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده بعد از ظهر سهشنبه در آیین افتتاح تجمیعی پروژه های آبرسانی منطقه هزارجریب نکا در روستای ملاخیل اظهار کرد: پروژههای آبرسانی روستاهای ملاخیل، شیرکلا و بندبن و همچنین اصلاح شبکه آب روستایی با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید و زمینه بهرهمندی حدود ۸ هزار و ۸۰۰ نفر از خدمات آبرسانی را فراهم کرد.
وی با اشاره به اجرای طرح آبرسانی روستایی در قالب قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) افزود: در فاز نخست این طرح، ۲۰۰ روستا از شرق تا غرب مازندران تحت پوشش قرار گرفتند و مردم این مناطق از ثمرات اجرای پروژههای آبرسانی بهرهمند شدند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با بیان اینکه اجرای این طرحها با همکاری آبفا و بسیج سازندگی دنبال میشود، گفت: هدف مشترک این مجموعهها توسعه زیرساختهای آبرسانی، خدمترسانی و شتاببخشی به روند آبادانی مناطق روستایی است.
برارزاده ادامه داد: در ادامه اجرای طرحهای آبرسانی در مناطق هزارجریب نکا، گلوگاه و بهشهر، برای آبرسانی به ۴۰۰ روستای دیگر استان نیز بسته اجرایی تهیه و قرارداد مرحله دوم منعقد شده است.
وی تأمین آب پایدار را یکی از مهمترین نیازهای مناطق روستایی دانست و اظهار کرد: توسعه خطوط انتقال، شبکههای توزیع و دسترسی روستاها به منابع آبی، از محورهای اصلی برنامههای آبفا برای کاهش دغدغههای آبی مردم و تقویت زیرساختهای روستایی است.
مدیرعامل آبفای مازندران با اشاره به توسعه زیرساختهای آبرسانی استان بیان کرد: در ابتدای انقلاب طول شبکه آبرسانی مازندران حدود ۴۰۰ کیلومتر بود که این میزان امروز به حدود ۲۵ هزار کیلومتر رسیده است.
برارزاده افزود: بیش از ۸۰ درصد روستاهای مازندران و ۱۰۰ درصد شهرهای استان تحت پوشش خدمات آب و فاضلاب قرار دارند و توسعه این پوشش، بهویژه در مناطق روستایی و کمبرخوردار، همچنان در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت آمادگی زیرساختهای خدماتی در شرایط بحرانی گفت: مردم مازندران در مقاطع مختلف نشان دادهاند که در شرایط سخت توان مدیریت و همراهی دارند و در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز این ظرفیت را به اثبات رساندند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای تأمین آب اظهار کرد: رساندن آب از منابع و سرچشمهها به مناطق روستایی و ایجاد شبکههای پایدار، یکی از دستاوردهای مهم نظام جمهوری اسلامی در حوزه خدمترسانی به مردم است.
تکمیل پروژه آبرسانی ملاخیل پس از ۱۰ سال
فرماندار نکا نیز در این آیین با اشاره به بهرهبرداری از پروژه آبرسانی روستای ملاخیل گفت: این پروژه در حوزه تأمین آب شرب سالم و بهداشتی، پس از ۱۰ سال انتظار به بهرهبرداری رسید و یکی از مطالبات مهم مردم منطقه را پاسخ داد.
مهدی داودی افزود: پروژه آبرسانی ملاخیل با اجرای حدود ۲۰ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع، احداث و تجهیز دو باب ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۱۰ لیتر بر ثانیه و احداث یک باب مخزن ذخیره به حجم ۲۷۰ مترمکعب، با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است.
وی با اشاره به جمعیت برخوردار از این طرح اظهار کرد: حدود ۷۰۰ نفر از مردم روستای ملاخیل از مزایای این پروژه بهرهمند میشوند و با تأمین آب پایدار، یکی از زیرساختهای اساسی مورد نیاز این منطقه تقویت شده است.
فرماندار نکا تکمیل زیرساختهای روستایی را گامی مؤثر در امیدآفرینی و تقویت روند توسعه مناطق روستایی دانست و گفت: به سرانجام رسیدن پروژههای نیمهتمام و رساندن خدمات اساسی به مناطق روستایی، علاوه بر پاسخگویی به مطالبات مردم، زمینه را برای آبادانی و ماندگاری جمعیت در این مناطق فراهم میکند.
داودی خاطرنشان کرد: خدمترسانی در روستاها باید بهگونهای دنبال شود که مردم آثار توسعه و آبادانی را در زندگی روزمره خود لمس کنند و تأمین زیرساختهای اساسی، یکی از مسیرهای مهم تقویت امید و رضایتمندی در جامعه روستایی است.
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