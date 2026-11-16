به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از ادامه نقض آتش بس لبنان از سوی ارتش رژیم صهیونیستی و حملات این رژیم به جنوب لبنان خبر دادند.

این منابع به گلوله باران حومه شهرک های میفدون و کفرتبنیت و المنصوری از سوی توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اشاره کردند.

همزمان منابع لبنانی اعلام کردند که یک پهپاد اسرائیلی بر فراز شقرا در منطقه بنت جبیل در جنوب لبنان منفجر شد.

این منابع بیان کردند: هیچ تلفاتی گزارش نشده و فقط خسارات مادی به همراه داشته است.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی اوایل تیر ماه امسال با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.