به گزارش خبرگزاری مهر، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی ساعتی پیش در ارتفاع پایین بر فراز بیروت پایتخت لبنان و مناطق مختلف این کشور به پرواز درآمدند.

جنگنده‌های صهیونیستی همچنین حمله‌ای هوایی به شهرک کفرتبنیت انجام دادند.

شب گذشته نیزجنگنده‌های رژیم صهیونیستی حومه شهرک عیتا الجبل در منطقه بنت‌جبیل واقع در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی خود قرار دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین در مناطق زوطر شرقی و صوان میفدون در منطقه نبطیه و شهرک قنطره در منطقه مرجعیون، منورهایی را پرتاب کرد.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی همچنین بامداد امروز اطراف منطقه قنطره در لبنان را هدف حملات هوایی خود قرار دادند.

توپخانه‌های ارتش صهیونیستی نیز در ساعات پایانی شب منطقه وادی الحجیر را گلوله باران کردند.