بهزاد برارزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأثیر بارندگی‌های شدید بر منابع تأمین آب شرب غرب مازندران اظهار کرد: افزایش کدورت آب در پی بارش‌های اخیر موجب شد دو چشمه اسپی‌او و گردوک که از منابع اصلی تأمین آب نوشهر و چالوس هستند، از شامگاه گذشته به‌طور موقت از مدار بهره‌برداری خارج شوند.

وی با بیان اینکه این دو چشمه در مجموع ظرفیت تأمین ۷۸۰ لیتر آب در ثانیه را دارند، افزود: از این میزان، ۷۰۰ لیتر در ثانیه مربوط به چشمه گردوک و ۸۰ لیتر در ثانیه مربوط به چشمه اسپی‌او است که نقش مهمی در تأمین آب شرب شهرهای نوشهر و چالوس و ۴۵ روستای منطقه دارند.

مدیرعامل آبفا مازندران با اشاره به اقدامات فوری برای مدیریت شرایط ناشی از بارندگی‌ها تصریح کرد: نیروهای فنی و عملیاتی شرکت با بسیج امکانات، اقداماتی از جمله پاک‌سازی و بازگشایی مسیرهای پیرامونی چشمه‌ها، هدایت و تخلیه آب‌های سطحی، تنظیم فرآیند کلرزنی و تخلیه مخازن را با هدف فراهم‌سازی شرایط بازگشت ایمن منابع به مدار انجام دادند.

برارزاده ادامه داد: پس از اجرای اقدامات اصلاحی و کنترلی و انجام بررسی‌های کیفی، چشمه گردوک مجدداً وارد مدار بهره‌برداری شد و ظرفیت ۷۰۰ لیتر در ثانیه‌ای آن به چرخه تأمین آب نوشهر، چالوس و روستاهای تحت پوشش بازگشت.

وی درباره آخرین وضعیت چشمه اسپی‌او نیز گفت: این منبع به دلیل تداوم بارندگی‌ها و بالا بودن میزان کدورت همچنان از مدار خارج است و بازگشت آن به شبکه آبرسانی، به بهبود شرایط و تأیید کیفیت آب بستگی دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با اشاره به افت فشار آب در برخی مناطق خاطرنشان کرد: تانکرهای سیار برای تأمین آب مورد نیاز مشترکان مناطق تحت تأثیر به‌کارگیری شده‌اند و پایش منابع تأمین و شبکه توزیع تا بازگشت کامل شرایط به وضعیت پایدار ادامه دارد.

برارزاده تأکید کرد: اولویت اصلی شرکت آب و فاضلاب، تأمین آب شرب سالم و پایدار برای شهروندان است و تمامی ظرفیت‌های فنی و عملیاتی برای مدیریت اختلالات و استمرار خدمات‌رسانی به مشترکان به کار گرفته شده است.