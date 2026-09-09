طوفان ۳۷۱ میلیارد ریال به تأسیسات آبرسانی مازندران خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت تأمین آب در استان پس از بارندگی و طوفان اخیر اظهار کرد: بلافاصله پس از آغاز شرایط جوی، ستاد مدیریت شرایط اضطراری آبفا تشکیل شد و تیم‌های عملیاتی و اتفاقات در سراسر استان برای حفظ پایداری شبکه و مقابله با پیامدهای حادثه به حالت آماده‌باش درآمدند.

وی افزود: شدت بارندگی، طوفان و قطعی برق در برخی مناطق موجب اختلال در فعالیت بخشی از تأسیسات آبرسانی، کاهش ذخیره تعدادی از مخازن و افزایش کدورت برخی منابع شد که با حضور نیروهای عملیاتی، استفاده از دیزل‌ژنراتورها و انجام اقدامات فنی، بخش قابل توجهی از مشکلات برطرف شده است.

مدیرعامل آبفا مازندران با اشاره به مناطق درگیر با این شرایط گفت: در شهرستان‌های جویبار، قائمشهر و ساری، قطعی برق در عملکرد برخی تأسیسات اختلال ایجاد کرد. همچنین در اسبوکلا ساری، شدت جریان آب ناشی از بارندگی به بخشی از خط آبرسانی آسیب زد.

برارزاده ادامه داد: افزایش کدورت آب نیز باعث شد چشمه اسپی‌او به‌صورت موقت از مدار خارج شود که این مسئله بر روند تأمین آب در نوشهر و مجتمع آبرسانی ملکار اثر گذاشت.

وی با اشاره به وضعیت چالوس بیان کرد: خروج چشمه اسپی‌او از مدار و کاهش سطح آب مخازن سنگ‌تجن و نواب موجب شد چهار دستگاه پمپ از مدار خارج شوند و حدود ۱۶۰ خانوار در مناطق بالادست شهرک نواب و اشکاردشت با افت فشار یا قطعی آب مواجه شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با تأکید بر اینکه شرایط آبرسانی استان در حال حاضر پایدار است، گفت: در برخی نقاط که همچنان تحت تأثیر شرایط جوی قرار دارند، افت فشار به‌صورت موقت مشاهده می‌شود که برای تأمین آب مورد نیاز مشترکان، ۲۱ دستگاه تانکر آبرسان سیار در این مناطق در حال فعالیت هستند.

برارزاده میزان خسارت اولیه ناشی از طوفان و بارندگی شدید به تأسیسات آبرسانی مازندران را ۳۷۱ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: گروه‌های عملیاتی و واکنش سریع آبفا به‌صورت شبانه‌روزی در مناطق آسیب‌دیده حضور دارند و اقدامات تا رفع کامل مشکلات و بازگشت شبکه به شرایط عادی ادامه خواهد داشت.