مرغداران زنجانی مجاز به صادرات مرغ به خارج از استان نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رسول منصوری ظهر امروز در جلسه کمیسیون تنظیم بازار استان زنجان افزود: در حال حاضر مجموعه بازرگانی و جهاد کشاورزی استان برای تامین مرغ مصرفی مردم استان تلاش می کند.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌های پاییزه در استان گفت: نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا برای تامین مایحتاج مردم در ماه رمضان و در آستانه بازگشایی مدارس هم‌اکنون در شهرستان‌های زنجان، خرمدره، ابهر و خدابنده در حال برگزاری است.



منصوری با عنوان اینکه امسال شاهد افزایش تعداد غرفه‌ها در این نمایشگاه‌ها هستیم، افزود: در نمایشگاه‌های پاییزه کالاهای یارانه‌ای همچون نوشت‌افزار و دفترچه‌های تحصیلی، برنج، روغن، مرغ و گوشت منجمد توزیع می‌شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان طرح حمایتی مربوط به توزیع و تامین اقلام کارکنان و کارگران را شامل برنج به میزان شش کیلوگرم، روغن‌نباتی 5/4 کیلوگرم، حبوبات دو کیلوگرم، شکر 6/3 کیلوگرم و مرغ پنج کیلوگرم عنوان کرد.



منصوری در ارتباط با اجرای طرح نظارتی ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس در استان گفت: این طرح امسال با تعداد 40 ناظر از تاریخ 10 شهریورماه تا 10 مهرماه توسط سازمان در حال اجراست که تحقق کامل آن همکاری تمام دستگاه‌ها را می‌طلبد.

همچنین در ادامه این جلسه، محمد‌رضا نهاوندی‌پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به توزیع مرغ منجمد با قیمت دو هزار و 300 تومان، مرغ گرم به قیمت دو هزار و 850 تومان و نیز گوشت قرمز منجمد به قیمت پنج هزار تومان و پنج هزار و 900 تومان افزود: میزان سرانه مصرف مرغ در ماه رمضان در سطح استان 35 تن و گوشت قرمز 11 تن است.

در این جلسه مقرر شد، سازمان جهاد کشاورزی از طریق دامپزشکی قبل از تامین مرغ مورد نیاز استان مجوز خروج آن را از استان صادر نکند و مرغداران موظف به ارائه مرغ به کشتارگاه‌ها با قیمت مصوب هستند که در این ارتباط اداره کل تعزیرات حکومتی و بازرسی سازمان بازرگانی نظارت لازم را در ارتباط با عرضه مرغ گرم با قیمت مصوب داشته و با متخلفان برخورد کنند.