عرضه گوشت و مرغ منجمد تنظیم بازار در نمایشگاه پاییزه کرمانشاه

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم کنترل قیمت‌ها و حمایت از معیشت مردم، اظهار داشت: به منظور حفظ آرامش در بازار کالاهای اساسی به‌ویژه گوشت قرمز و مرغ منجمد، اقدامات ویژه‌ای در نمایشگاه پاییزه کرمانشاه صورت گرفته است.

وی افزود: با پیگیری همکاران ستاد تنظیم بازار شهرستان کرمانشاه و هماهنگی معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام و شبکه تعاون روستایی استان، روزانه و متناسب با تقاضای شهروندان مراجعه‌کننده به غرفه‌های روستابازار و اتحادیه‌های دامداران روستایی و عشایری، حواله‌های توزیع گوشت قرمز و مرغ منجمد صادر می‌شود.

کریمی با تأکید بر نقش این اقدام در تنظیم بازار، ادامه داد: این روند علاوه بر پاسخ به نیاز فوری مردم، موجب تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش ناگهانی نرخ اقلام پروتئینی خواهد شد. به گفته وی، شهروندان کرمانشاهی می‌توانند برای تهیه گوشت قرمز و مرغ منجمد تنظیم بازاری به نمایشگاه پاییزه مراجعه کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه یادآور شد: محل برگزاری این نمایشگاه، پارک شاهد در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کرمانشاه است و شهروندان می‌توانند تا ۳۰ شهریورماه از خدمات و کالاهای ارائه شده در این نمایشگاه بهره‌مند شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، تلاش دارد با عرضه مستمر و کنترل‌شده اقلام اساسی، ضمن ایجاد آرامش در بازار، دسترسی مردم به کالاهای ضروری با قیمت مصوب را تسهیل کند.