۲۱ آبان ۱۳۸۷، ۹:۳۲

مدیریت سیاسی در جوامع چندفرهنگی

کتاب "مدیریت سیاسی در جوامع چند فرهنگی" به قلم دکتر علی کریمی با شمارگان 1000 نسخه از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

 خبرگزاری مهر- گروه سیاسی :  این کتاب 198 صفحه ای پس از پیشگفتار و مقدمه در 9 فصل با عناوین "بررسی مفاهیم"، " مدیریت سیاسی در ایالات متحده آمریکا"، "مدیریت سیاسی در بریتانیا"،" مدیریت سیاسی در پاکستان"، " مدیریت سیاسی در ترکیه"، "مدیریت سیاسی در لبنان"، "مدیریت سیاسی در هندوستان"، "الگوهای مدیریت سیاسی در جوامع مورد بررسی" و نهایتا "مدیریت سیاسی تنوع فرهنگی در ایران" به بررسی ابعاد مختلف مدیریت سیاسی در جوامع چند فرهنگی پرداخته است.

به نوشته ناشر این کتاب "مدیریت سیاسی در جوامع چند فرهنگی" در صدد است ضمن مطالعه مدیریت سیاسی در جوامع چند فرهنگی به مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران نیز بپردازد. بر این اساس مولف این اثر با مدنظر قرار دادن متغیرهای مختلف و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایرانی و لحاظ مشترکات عمیق تمدنی و میراث فرهنگی مشترک ایرانیان اقدام به طراحی و تدوین الگوی کاربردی برای مدیریت سیاسی اقوام و تنوعات فرهنگی و هویتی در جمهوری اسلامی ایران کرده است.

علاوه بر اطلاعات سودمند فصلهای مختلف این کتاب بخش قابل توجه آن به فصل نهم مربوط است که پس از ذکر تجریبات کشورهای مختلف و با استفاده از تجارب مدیریتی سیاسی شش کشور در حوزه مدیریت سیاسی اقوام راهکارهایی برای جامعه متنوع ایرانی ارائه شده است.

جایگاه سیاستهای قومی در قانون اساسی، قانون اساسی مشروطه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای قومی در ایران معاصر، دوران پهلوی (همانند سازی)، دوران نظام جمهوری اسلامی (تکثرگرایی دین محور)، آسیب شناسی عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران در قبال قومیت ها، جهت گیری های کلی و راهکارها، پیش نیازها، راهکارهای اجرایی، برنامه های سلبی و ایجابی، الگوی بومی پیشنهادی از جمله بخش های این فصل هستند.

