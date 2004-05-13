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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۷:۳۵

رئيس پليس جديد نجف شبه نظاميان را متهم به ترور مردم كرد

رئيس پليس جديد نجف امروز ضمن متهم كردن شبه نظاميان مقتدي صدر به ترور ساكنين اين شهر از آنها خواست كه نجف را ترك كنند .

به گزارش خبرگزاري مهر ، ژنرال غالب الجزايري در حين بازديد از مقر هاي پليس در نجف در گفتگويي با خبرگزاري فرانسه گفت : عدم امنيت در عراق به معني عدم وجود سازمانهاي دولتي و سلطه قانون جنگل نيست .
وي افزود : ما در تلاش هستيم تا ازحاكميت قانون محافظت كنيم و همه شبه نظامياني را كه اقدام به ترور كودكان و مردم عراق مي كنند  از بين ببريم .
جزايري گفت : من از امروز كار خود را آغاز كرده ام و ژنرال علي هادي الياسري رئيس پليس سابق نجف به بغداد فرا خوانده شده است .
منابع بيمارستاني و پليس امروز اعلام كردند : روز گذشته شبه نظاميان مقتدي صدر مقرهاي پليس را در نجف غارت كردند و در يك حمله شبانه يكي از افسران برجسته اين شهر را دستگير كردند و با افزايش درگيرها سه پليس عراقي كشته شدند .

کد مطلب 78251

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