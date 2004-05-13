رئيس پليس جديد نجف شبه نظاميان را متهم به ترور مردم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، ژنرال غالب الجزايري در حين بازديد از مقر هاي پليس در نجف در گفتگويي با خبرگزاري فرانسه گفت : عدم امنيت در عراق به معني عدم وجود سازمانهاي دولتي و سلطه قانون جنگل نيست .

وي افزود : ما در تلاش هستيم تا ازحاكميت قانون محافظت كنيم و همه شبه نظامياني را كه اقدام به ترور كودكان و مردم عراق مي كنند از بين ببريم .

جزايري گفت : من از امروز كار خود را آغاز كرده ام و ژنرال علي هادي الياسري رئيس پليس سابق نجف به بغداد فرا خوانده شده است .

منابع بيمارستاني و پليس امروز اعلام كردند : روز گذشته شبه نظاميان مقتدي صدر مقرهاي پليس را در نجف غارت كردند و در يك حمله شبانه يكي از افسران برجسته اين شهر را دستگير كردند و با افزايش درگيرها سه پليس عراقي كشته شدند .



