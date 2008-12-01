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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۵۳

پس فردا ؛

30 طرح عمران شهری در شمال تهران به بهره برداری می رسد

30 طرح عمران شهری در شمال تهران به بهره برداری می رسد

شهردار منطقه یک اعلام کرد: به منظور روان سازی ، ایمن سازی ، آزاد سازی و استاندارد سازی شبکه معابر و افزایش سرانه های خدماتی، 30 عنوان طرح عمرانی، ترافیکی، فضای سبز و فرهنگی روز چهارشنبه 13 آذر ماه به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شمال تهران به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد احمدی بافنده اظهارداشت: پروژه های مذکور با توجه به نیازهای منطقه و پس از انجام مطالعات دقیق کارشناسی و اولویت گذاری با صرف هزینه ای بالغ بر 600 میلیارد ریال طراحی و اجرا شده است.

وی با اشاره به توسعه شبکه معابر از احداث 6 خیابان و بازسازی دو بلوار خبر داد و گفت: با احداث خیابان 35 متری مهر ، کوهسار، اردستانی، تعاونی های دارآباد، هاشمی، شهرک لاله و تعریض دو بلوار دانشجو و آبادان بیش از 50 هزار متر مربع به شبکه معابر شمال تهران افزوده شد.

احمدی بافنده ، احداث بیش از 7 هزار مترمربع ساختمان اداری ، 800 مترمربع گلزار شهداء دارآباد وولنجک، نوسازی و بازسازی زورخانه های محله های چیذر و جماران و محوطه سازی و نگهداری سوله بحران ازگل به مساحت 3 هزار و 800 مترمربع و کتابخانه معاونت اجتماعی و فرهنگی به طول 250 مترمربع و 3 بازار روز در شهرک نفت ، لاله و ولنجک را از اقدامات انجام شده در منطقه عنوان نمود.

وی با اشاره به توسعه فضاهای سبز شهری و ایجاد پیاده راه در کنار مسیلهای شمال تهران خاطر نشان کرد: بهره برداری از فاز 1و 2 بوستان ساسان در ولنجک، ساماندهی پیاده راه رود دره دارآباد به طول 900 متر و رود دره مقصود بیک به طول 1 کیلومتر، راه اندازای آبنمای موزیکال بوستان قیطریه ، زمین چمن مصنوعی در بوستان آرزو از پروژه های مذکور به شمار می رود که آماده بهره برداری است .

شهردار منطقه یک ، ایمن سازی و ساماندهی معابر را از دیگر اقدامات انجام شده عنوان کرد و گفت : در سال جاری 300 هزار تن آسفالت در معابر پخش شده و 1 میلیون متر طول خط کشی محوری و 40 هزار متر طول خط کشی عابر پیاده به اجرا رسیده و 7 تقاطع اصلاح هندسی و 7 هزار و 500 مترمربع پیاده روسازی برای تردد جانبازان و معلولین انجام شده است.

کد مطلب 792993

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