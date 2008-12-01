30 طرح عمران شهری در شمال تهران به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد احمدی بافنده اظهارداشت: پروژه های مذکور با توجه به نیازهای منطقه و پس از انجام مطالعات دقیق کارشناسی و اولویت گذاری با صرف هزینه ای بالغ بر 600 میلیارد ریال طراحی و اجرا شده است.

وی با اشاره به توسعه شبکه معابر از احداث 6 خیابان و بازسازی دو بلوار خبر داد و گفت: با احداث خیابان 35 متری مهر ، کوهسار، اردستانی، تعاونی های دارآباد، هاشمی، شهرک لاله و تعریض دو بلوار دانشجو و آبادان بیش از 50 هزار متر مربع به شبکه معابر شمال تهران افزوده شد.

احمدی بافنده ، احداث بیش از 7 هزار مترمربع ساختمان اداری ، 800 مترمربع گلزار شهداء دارآباد وولنجک، نوسازی و بازسازی زورخانه های محله های چیذر و جماران و محوطه سازی و نگهداری سوله بحران ازگل به مساحت 3 هزار و 800 مترمربع و کتابخانه معاونت اجتماعی و فرهنگی به طول 250 مترمربع و 3 بازار روز در شهرک نفت ، لاله و ولنجک را از اقدامات انجام شده در منطقه عنوان نمود.

وی با اشاره به توسعه فضاهای سبز شهری و ایجاد پیاده راه در کنار مسیلهای شمال تهران خاطر نشان کرد: بهره برداری از فاز 1و 2 بوستان ساسان در ولنجک، ساماندهی پیاده راه رود دره دارآباد به طول 900 متر و رود دره مقصود بیک به طول 1 کیلومتر، راه اندازای آبنمای موزیکال بوستان قیطریه ، زمین چمن مصنوعی در بوستان آرزو از پروژه های مذکور به شمار می رود که آماده بهره برداری است .

شهردار منطقه یک ، ایمن سازی و ساماندهی معابر را از دیگر اقدامات انجام شده عنوان کرد و گفت : در سال جاری 300 هزار تن آسفالت در معابر پخش شده و 1 میلیون متر طول خط کشی محوری و 40 هزار متر طول خط کشی عابر پیاده به اجرا رسیده و 7 تقاطع اصلاح هندسی و 7 هزار و 500 مترمربع پیاده روسازی برای تردد جانبازان و معلولین انجام شده است.