عملیات جدید برای بهبود دسترسی به گلزار شهدا آغاز شد

شهردار منطقه ۱۹ تهران از آغاز فاز جدید عملیات عمرانی در مسیر دسترسی از بلوار علامه عسگری به گلزار شهدا خبر داد و هدف این پروژه را رفع گره‌های ترافیکی و ارتقای ایمنی مسیر عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اخگرپور شهردار منطقه ۱۹ تهران از اجرای فاز جدید عملیات عمرانی در مسیر دسترسی از بلوار علامه عسگری به گلزار شهدای بهشت زهرا (س) خبر داد.

وی با اشاره به انجام حدود ۲۰ هزار مترمکعب خاکبرداری در این پروژه گفت: در حال حاضر عملیات خاکبرداری و بسترسازی در حال انجام است و این اقدامات در راستای بهبود ایمنی و کاهش گره‌های ترافیکی منطقه صورت می‌گیرد.

اخگرپور در تشریح جزئیات فنی پروژه افزود: اصلاح هندسی مسیر دسترسی، اصلاح دوربرگردان‌ها و تعریض بلوار علامه عسگری از جمله اقدامات اصلی در این طرح است.

وی با اشاره به متراژهای پیش‌بینی‌شده برای اجرای بخش‌های مختلف پروژه گفت: اجرای ۴۰۰۰ متر جدول‌گذاری (تک جدول)، احداث ۳۰۰۰ متر کانال هدایت آب‌های سطحی (کانیو)، آسفالت‌ریزی به مساحت ۳۲۷۰۰ مترمربع، تعریض مسیر به میزان ۲۷۷۳۰ مترمربع از جمله اقدامات پیش بینی شده در این طرح است.

به گفته شهردار منطقه ۱۹ کل مساحت تحت پوشش این طرح عمرانی حدود ۱۲۰ هزار مترمربع است که با تکمیل آن دسترسی به گلزار شهدا تسهیل و ایمنی تردد در این مسیر به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت.

