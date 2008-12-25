بازیافت از مهمترین حوزه های خدماتی شهرداری به شهروندان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهرا مشیر در حاشیه برگزاری نخستین نمایشگاه "بهترینها از دور ریختنیها" در منطقه 9 شهرداری یکی از مهمترین حوزه های خدماتی شهرداری تهران به شهروندان را موضوعات مرتبط به امور شهری برشمرد و مقوله بازیافت را یکی از مهمترین این امور خواند.

وی بر ضرورت توجه به جلب مشارکتهای شهروندی، ارائه آموزشهای مفید به شهروندان و مهم شمردن موضوعات تاثیرگذار به منظور پیشبرد برنامه های مدیریت شهری تاکید کرد.

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران، استفاده از خلاقیتهای بانوان و به ویژه نسل جوان در پیشبرد اهداف شهرداری تهران را ضامن موفقیت روزافزون در امور مرتبط با اداره کلانشهر تهران خواند.

همچنین مهندس علیرضا سرگل زهی شهردار منطقه 9 که میزبانی نمایشگاه را بر عهده داشت با اشاره به اهمیت زباله به عنوان طلای کثیف بر ضرورت توجه به مقوله بازیافت پسماندها و تبدیل دور ریختنیهای قابل استفاده به محصولاتی قابل بهره گیری مجدد تاکید کرد.

وی افزود: شهرداری منطقه 9 توجه ویژه ای به مقوله های زیست محیطی دارد که دریافت گواهینامه مدیریت زیست محیطی ISO14001 ، برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با مقوله بازیافت در مراکز فرهنگی و اجتماعی سطح منطقه، آموزش چهره به چهره شهروندان و... از جمله این امور هستند.

نمایشگاه "بهترینها از دور ریختنیها" متشکل از آثار منتخب ارسالی شهروندان ساکن مناطق 22 گانه شهر تهران بود که با همکاری اداره کل امور بانوان و سازمان بازیافت شهرداری تهران و مساعدت شهرداری منطقه 9 و به منظور نیل به اهدافی همچون جلب مشارکت شهروندان به ویژه بانوان در ارتقای حس مسئولیت پذیری نسبت به پسماند و محیط زیست، آموزش و ترویج مشارکت شهروندان در مبحث صرفه جویی و... برپا شده بود.