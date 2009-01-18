روابط آنکارا- ایروان می تواند عادی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های ترکیه، باباجان گفت که تا سال 2009 روابط ترکیه و ارمنستان که به سبب برخی اختلافات تاریخی و منطقه ای قطع می باشد، می تواند عادی شود.

وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت که جمهوری آذربایجان نیز که به سبب برخی اختلافات مرزی با ارمنستان قطع رابطه کرده می تواند به روابط عادی با این کشور بازگردد.

علی باباجان که با شبکه تلویزیونی NTV ترکیه مصاحبه می کرد، افزود: "می توانم به سادگی بگویم که تاکنون تا این حد برای عادی سازی روابط با ارمنستان نزدیک نشده بودیم".

وی گفت که عادی سازی روابط بین ترکیه و ارمنستان و همچنین ارمنستان و باکو نه یک رویا بلکه یک واقعیت است.

گفتنی است که ارمنستان به سبب اختلافات مرزی خود در خصوص قره باغ با آذربایجان و همچنین در ارتباط با کشتار ارامنه در زمان عثمانی با ترکیه اختلافات عمیقی دارد که این مسائل سبب شده است تاکنون باکو و آنکارا با ایروان رابطه ای نداشته باشند و تلاش ها در این زمینه هم به نتیجه ای منجر نشده است.

تلویزیون سی سی ان ترک اخیراً اعلام کرده بود که در چارچوب برقراری گفتگوی ارمنی- ترکی در روز 5 ژانویه سال جاری ملاقات ادواری دیپلمات های ارمنستان و ترکیه بصورت محرمانه انجام شده است و دولت ترکیه تلاش می کند تا 24 آوریل در راستای بهبود روابط ارمنی- ترکی به نتایجی دست یابد و در همین رابطه گفتگو فعال شده است.



اما در عین حال و پس از این اظهارات وزارت امور خارجه ارمنستان گزارش منابع خبری مبنی بر ملاقات دیپلماتهای ارمنی و ترک را تکذیب نمود.