به گزارش خبرنگار مهر، "خون‌بازی" در بخش مسابقه فیلم‌های بلند جایزه ویژه هیئت داوران و بهترین بازیگر زن برای بیتا فرهی را به خود اختصاص داد. همچنین اردوان کامکار و محسن چاووشی جایزه بهترین موسیقی را برای فیلم"سنتوری" از آن خود کردند.

هفتمین جشنواره کرافیلم (جشنواره بین‌المللی فیلم کراچی) چهارم تا 15 فوریه (16 تا 27 بهمن) برگزار و جایزه بهترین فیلم این دوره جشنواره به "فراغ" ساخته سریکار پراساد از هند اعطا شد. محرم گولمز برای فیلم "بین‌الملل" جایزه بهترین کارگردانی را برد و جزمی باسکین نیز برای این فیلم جایزه بهترین بازیگر مرد را از آن خود کرد.

فاصح بری خان برای "نیلوفر جاده برنز" جایزه بهترین فیلمنامه را دریافت کرد و این فیلم در بخش بهترین بازیگر زن مکمل (حنا دلپذیر خان) نیز برنده شد. جایزه تدوین برای "مرز بهشت" به اندرو برد رسید و آنیس گودار برای "در طلایی" جایزه بهترین فیلمبرداری را برد. رشید ناز نیز برای فیلم "به نام خدا" جایزه بهترین بازیگر مرد مکمل را دریافت کرد.

"خون بازی" درباره سارا یک دختر جوان معتاد است که مادرش تنها راه چاره را ترک خودخواسته او می‌داند. سارا که از این وضعیت خسته شده، رضایت می دهد و ... باران کوثری، بیتا فرهی، مسعود رایگان و بهرام رادان در این فیلم به ایفای نقش می‌پردازند.